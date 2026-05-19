Атака россии на Прилуки: количество жертв и раненых возросло

В Прилуках возросло количество пострадавших и жертв в результате утреннего удара баллистикой военными россии. Днем в больнице скончался 15-летний парень, который был тяжело ранен.

Об этом сообщают МВД Украины и полиция Черниговской области в Телеграм-каналах.

По данным полицейских, ранены 29 человек, а количество погибших увеличилось до трех.

«По состоянию на 15:20 известно о трех погибших жителях Прилук, среди них – 15-летний парень. К сожалению, от полученных травм несовершеннолетний скончался в больнице. В результате ракетного удара ранены 29 человек», – говорится в сообщении полиции.

Также правоохранители уточнили, что вследствие атаки оккупантов сильно повреждены предприятия и три торговых центра. Обломки ракеты и взрывная волна повредили 17 магазинов, аптеки, детский сад и учебные заведения.

Частично повреждены многоэтажки и частные жилые дома, а также более 30 транспортных средств.

Напомним, утром 19 мая армия рф нанесла вражеский удар по городу Прилуки на Черниговщине. Баллистическая ракета попала по центральной части города. Пострадали люди, также сообщалось о 2 погибших.

Позже количество пострадавших увеличилось до 21 человека. ГСЧС удалось быстро потушить масштабный пожар в складском помещении торгового центра, который возник вследствие удара по городу российскими оккупантами.

А уже днем, 19 мая, россияне атаковали беспилотниками поселок Шевченково Купянского района Харьковской области. В результате удара погибла 75-летняя женщина.

Также ночью 19 мая российские оккупанты атаковали беспилотниками Харьков. В результате обстрела Новобаварского района города пострадали по меньшей мере три человека.

