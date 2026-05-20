В Украине начали действовать новые правила пересечения границы для женщин-госслужащих

С сегодняшнего дня, 20 мая, все женщины-госслужащие могут беспрепятственно пересекать границу Украины, поскольку в силу вступили изменения, которые правительство ввело на прошлой неделе.

Об этом сообщила в Телеграм-канале Государственная пограничная служба.

Эти изменения отменяют ограничения на пересечение границы для госслужащих.

«Как сообщала на днях премьер-министр Украины Юлия Свириденко, Правительство отменяет ограничения на пересечение границы для всех женщин без исключений, независимо от занимаемых должностей в органах государственной власти, местного самоуправления, на государственных предприятиях и в судах», – напомнили в ГПСУ.

Теперь пограничники руководствуются Постановлением № 57, но с учетом правок в части внесения изменений в пункт 2-14 Правил пересечения границы.

Госпогранслужба уже начала применять данную норму во время пограничного контроля в пунктах пропуска, сообщили в ведомстве.

Напомним, 15 мая Кабмин снял ограничения на пересечение границы для всех без исключения женщин. Государственные служащие получили право на выезд, независимо от занимаемых должностей в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятиях и судах.

Ранее это было невозможным для правительственных чиновниц, в частности руководителей министерств и центральных органов исполнительной власти, сотрудниц Офиса президента, Аппарата Верховной Рады, СНБО, СБУ и Нацбанка.

Также выезд был запрещен для народных депутатов, судей Верховного Суда и Конституционного Суда Украины, прокуроров Офиса Генерального прокурора, руководителей государственных предприятий и государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.

Кроме этого, Государственная пограничная служба Украины на днях запустила новый онлайн-сервис «Личный кабинет», с помощью которого граждане могут самостоятельно проверить наличие ограничений на выезд за пределы Украины.

