В Прилуках снова возросло количество погибших и пострадавших в результате атаки рф

Число погибших в результате вчерашнего ракетного удара рф по Прилукам в Черниговской области возросло до четырёх. Также уже известно о 30 пострадавших.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

«В результате вчерашнего ракетного удара по Прилукам погибли четыре человека – двое мужчин, женщина и 15-летний парень. 30 человек пострадали», – говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате атаки повреждены предприятия, торговые центры, магазины, аптеки, учебные заведения, квартиры и дома.

Напомним, утром 19 мая армия рф нанесла удар по городу Прилуки в Черниговской области. Баллистическая ракета попала по центральной части города. Вечером сообщалось о трёх погибших и 29 пострадавших в результате атаки.

А в ночь на среду, 20 мая, российская оккупационная армия атаковала Днепр. В результате удара погибли как минимум два человека и ещё шесть получили ранения.

