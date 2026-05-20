В Прилуках снова возросло количество погибших и пострадавших в результате атаки рф

В Прилуках в Черниговской области число жертв в результате вчерашнего ракетного удара рф возросло до четырёх, ещё 30 человек получили ранения.
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

«В результате вчерашнего ракетного удара по Прилукам погибли четыре человека – двое мужчин, женщина и 15-летний парень. 30 человек пострадали», – говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате атаки повреждены предприятия, торговые центры, магазины, аптеки, учебные заведения, квартиры и дома.

Напомним, утром 19 мая армия рф нанесла удар по городу Прилуки в Черниговской области. Баллистическая ракета попала по центральной части города. Вечером сообщалось о трёх погибших и 29 пострадавших в результате атаки.

А в ночь на среду, 20 мая, российская оккупационная армия атаковала Днепр. В результате удара погибли как минимум два человека и ещё шесть получили ранения.

