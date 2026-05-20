В Африке вспыхнули протесты на фоне обострения топливного кризиса

Резкое рост цен на топливо в ряде стран Африки вызвало волну протестов, забастовок и перебоев в транспортном сообщении. В некоторых государствах ситуация уже привела к гибели людей, тогда как правительства вынуждены сворачивать топливные субсидии из-за бюджетного давления и дефицита валюты.

Об этом пишет Financial Times.

Как отмечается, наиболее острая ситуация сложилась в Кении, где правительство повысило цену на дизель примерно на 23,5%. Это решение вызвало массовые уличные протесты и общенациональную забастовку транспортников. В результате беспорядков погибли как минимум четыре человека, а в ряде регионов фактически остановились перевозки, закрылась часть предприятий и учебных заведений.

Власти Кении уже потратили сотни миллионов долларов на субсидирование топлива, однако вынуждены постепенно сокращать поддержку из-за роста бюджетного дефицита. Экономисты предупреждают, что дальнейшее повышение цен может вызвать новую волну инфляции и социальной нестабильности.

Параллельно кризис распространяется и на другие страны региона. На Коморских островах после смертельных протестов власти были вынуждены приостановить запланированное повышение цен на топливо. В Мозамбике резкий рост стоимости дизеля почти на 46% вызвал забастовку водителей микроавтобусов, из-за чего движение транспорта в столице Мапуту было фактически парализовано.

Наиболее уязвимыми остаются страны, полностью зависящие от импортного топлива и его доставки автотранспортом. Среди них Малави, Замбия и Ботсвана. В Малави ситуация особенно критическая: страна сообщает о полном исчерпании стратегических запасов топлива, а цены на дизель и бензин выросли более чем на 140% за год.

Из-за дефицита валюты правительство Малави вынуждено продавать часть золотых резервов, чтобы профинансировать импорт топлива. Также ведутся переговоры с Афрэксимбанком о чрезвычайном финансировании.

Эксперты отмечают, что топливный кризис уже имеет серьёзные макроэкономические последствия: он усиливает инфляционное давление, ослабляет национальные валюты и усложняет долговую ситуацию в ряде африканских государств. Правительства вынуждены балансировать между необходимостью сдерживать социальное недовольство и невозможностью долго удерживать дорогие топливные субсидии.

Напомним, недавно на Кубе обострился энергетический кризис после полного исчерпания запасов дизельного топлива и мазута, что вызвало масштабные отключения электроэнергии и уличные протесты в Гаване и стало причиной протестов в столице страны.

Также накануне глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что коммерческие запасы нефти в мире сокращаются чрезвычайно быстрыми темпами и при нынешних условиях их может хватить лишь на несколько недель.

Как известно, мировые запасы нефти стремительно сокращаются из-за войны на Ближнем Востоке. Рынок приближается к минимуму за 8 лет, а эксперты предупреждают о возможном скачке цен и дефиците топлива уже в ближайшее время.

