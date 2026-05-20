Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ «Лукойла» и химический комбинат в россии

Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово Нижегородской области рф, а также химическое предприятие в Ставропольском крае.
Об этом сообщают российские СМИ.
По сообщениям местных жителей, в Кстово прогремели взрывы, после чего на территории НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» возник пожар. Власти региона перевели школьников района на дистанционное обучение и рекомендовали родителям не отправлять детей в детские сады.
OSINT-аналитики установили, что поражение, вероятно, пришлось на юго-западную часть НПЗ – одну из технологических установок первичной переработки нефти. Именно эти установки обеспечивают подготовку сырой нефти и её разделение на базовые фракции – бензиновую, дизельную, керосиновую и другие составляющие.
«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России с годовой мощностью около 17 млн тонн. Предприятие имеет стратегическое значение, поскольку поставляет топливо, в том числе в центральные регионы рф, включая московское направление.
Отдельно сообщается о ночной атаке на химический завод «Азот» в Невинномысске. По данным местных жителей, там также прогремели взрывы, после чего возник пожар. Городские власти подтвердили факт инцидента, но не раскрыли деталей относительно масштаба повреждений.
OSINT-анализ указывает, что возгорание могло возникнуть в районе производственных цехов предприятия. Завод «Азот» является одним из ключевых производителей азотных удобрений в рф и уже неоднократно подвергался атакам в последние месяцы.
Напомним, накануне Силы обороны нанесли удары по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф в Нижегородской области и нефтеперекачивающей станции в Ярославской области, которые обеспечивают поставки топлива для российской армии.
А по данным СМИ, после массированной атаки украинских беспилотников 17 мая Московский нефтеперерабатывающий завод временно остановил переработку нефти.
