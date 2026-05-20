В трех областных управлениях полиции проводят обыски

В среду, 20 мая, в Главных управлениях Национальной полиции Украины в трёх областях проводятся обыски.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Нацполиции Украины Юлия Гирдвилис.

Как отмечается, следственные действия проходят в областных управлениях полиции Тернопольской, Житомирской и Ивано-Франковской областей.

«Да, проводятся обыски в трёх регионах. Национальная полиция способствует проведению всех процессуальных действий», – отметила Юлия Гирдвилис.

На данный момент никаких деталей по делу, в рамках которого проводятся следственные действия, нет.

Также известно, что накануне в соцсетях появилась информация о том, что глава Национальной полиции Украины Иван Выговский якобы написал заявление об отставке во время обысков.

Пресс-секретарь Нацполиции в комментарии для «Интерфакс-Украина» уже опровергла эти сообщения.

«Эта информация не соответствует действительности, Выговский не подавал рапорт об отставке, находится на месте и выполняет свои обязанности», – заявила пресс-секретарь Нацполиции Юлия Гирдвилис.

Напомним, вчера, 19 мая, НАБУ и САП провели обыски в Верховном Суде. Позже антикоррупционные органы сообщили о новых подозрениях по делу масштабной коррупции с участием бывшего главы Верховного Суда.

Также в начале мая правоохранители провели масштабные обыски у действующих и бывших должностных лиц территориальных центров комплектования. В ходе следственных действий было изъято имущество и наличные средства, а также зафиксированы вероятные факты незаконного обогащения и недостоверного декларирования.

