СБУ выявила повышенную радиацию на обломках дрона, которым россияне атаковали Черниговщину

Национальная безопасность
СБУ сообщила об обнаружении повышенного уровня гамма-излучения на обломках российского ударного БПЛА, который применялся во время атаки на Черниговщину в апреле 2026 года.
СБУ зафиксировала повышенный уровень радиационного излучения на обломках российского ударного беспилотника «Герань-2», который был применён во время атаки на Черниговщину в апреле 2026 года.

По данным контрразведки и следователей СБУ, речь идёт о модифицированном ударном БпЛА «Герань-2», в конструкции которого были использованы элементы ракеты класса «воздух–воздух» Р-60. Обломки этого оружия были обнаружены возле одного из населённых пунктов области – посёлка Камка.

Во время проведения радиационной разведки на месте падения беспилотника специалисты зафиксировали гамма-излучение на уровне около 12 мкЗв/ч. В СБУ отмечают, что этот показатель существенно превышает естественный радиационный фон и может представлять угрозу для здоровья человека при длительном пребывании поблизости.

Для минимизации рисков боевую часть ракеты была обезврежена совместными усилиями СБУ, подразделений ГСЧС и Сил обороны Украины. После этого её транспортировали в специализированное место хранения радиоактивных отходов.

По результатам исследований установлено, что в составе поражающих элементов боеприпаса могут содержаться компоненты из обеднённого урана, в частности изотопы Уран-235 и Уран-238.

В настоящее время следователи СБУ осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по ст. 438 УК Украины (военные преступления).

Граждан призывают в случае обнаружения обломков дронов, ракет или других подозрительных предметов не приближаться к ним, не трогать и не перемещать их, а сразу сообщать экстренным службам по номерам 101, 102 или 15-16.

Напомним, утром 7 апреля российские войска атаковали центр города Прилуки в Черниговской области. Было зафиксировано попадание по зданию мэрии, там вспыхнул пожар.

СБУ Беспилотник Радиация Черниговская область Атака БПЛА Дрон Война в Украине
