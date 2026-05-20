Россия ночью выпустила по Украине баллистику и более 150 дронов: как сработала ПВО

Российские войска в ночь на 20 мая атаковали Украину баллистической ракетой «Искандер-М», а также 154 ударными беспилотниками различных типов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, этой ночью противник атаковал баллистической ракетой «Искандер-М» из Ростовской обл. – рф, 154 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), «Гербера», «Италмас» и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Курск, Шаталово, Орёл, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 131 вражеский БПЛА типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание баллистической ракеты и 23 ударных БПЛА на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

Напомним, в ночь на среду, 20 мая, российская оккупационная армия атаковала Днепр. В результате удара погибли как минимум два человека и ещё шестеро получили ранения.

Кроме того, в ночь на 20 мая российские оккупационные войска ударили беспилотниками по городу Конотоп, попав в жилую многоэтажку, под завалами которой могут находиться люди. В результате обстрела города пострадали как минимум шестеро мирных жителей.

