Суд обязал НАБУ найти свидетеля по делу экс-нардепа Деркача

Высший антикоррупционный суд поручил Национальному антикоррупционному бюро найти одного из свидетелей в уголовном производстве по обвинению бывшего народного депутата Андрея Деркача в незаконном обогащении и государственной измене.

Такое решение 11 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Ходатайство удовлетворить. Поручить детективам Национального антикоррупционного бюро Украины установить местожительство/пребывание (свидетеля – ред.)», – говорится в решении.

Как известно, ВАКС назначил к рассмотрению по существу дело экс-нардепа Деркача. Суд решил судить его заочно. По версии обвинения, на тот момент нардеп Деркач за период 2019-2022 годов получил по меньшей мере 567 тысяч долларов от правоохранительных и разведывательных органов России за подрывную деятельность против Украины, в частности дискредитацию Украины на международной арене, ухудшение дипломатических отношений с Соединенными Штатами Америки, а также усложнение интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО.

Напомним, СБУ разоблачила агентурную сеть главного разведывательного управления России, в состав которой входил нардеп Деркач. По словам бывшего помощника нардепа Игоря Колесникова, который был в агентурной сети генштаба вс россии, Деркач оказывал государству-агрессору помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Сам Колесников выступал в роли «курьера» и его основной обязанностью было получение денежных средств в конвертационных центрах от гш вс рф и их последующая передача для Деркача через его доверенных лиц. Указанные денежные средства в течение 2019-2021 годов он привозил в приемную нардепа в Киеве.

Приговором от 5 мая 2022 года экс-помощник Деркач был приговорен к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества. Он пошел на соглашение со следствием и разоблачил все подробности относительно работы нардепа на россию и получения средств от государства-агрессора.

