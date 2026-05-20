С начала полномасштабной войны в Украине погибли почти 16 тысяч гражданских – ООН

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину подтверждена гибель по меньшей мере 15 850 гражданских лиц, среди которых 791 ребенок. Еще более 44 тысяч человек получили ранения.

Об этом заявила представитель Департамента ООН по политическим вопросам и миростроительству Кайоко Гото во время заседания Совета Безопасности ООН, передает Интерфакс-Украина.

«С февраля 2022 года Управление Верховного комиссара по правам человека подтвердило, что в Украине погибли по меньшей мере 15 850 гражданских лиц, включая 791 ребенка. Еще 44 809 человек, включая 2752 ребенка, получили ранения. Фактические цифры, вероятно, значительно выше», – сказала Гото.

По ее словам, только в прошлом месяце в Украине погибли по меньшей мере 238 гражданских лиц, еще 1404 человека получили ранения. В ООН подчеркнули, что это наибольшее ежемесячное количество жертв среди мирного населения с июля 2025 года.

«Это также отражает постоянную тенденцию роста вреда для гражданского населения», – отметили в ООН.

Гото также напомнила, что 13–14 мая россия осуществила одну из самых масштабных воздушных атак с начала полномасштабной войны, запустив более 1500 беспилотников и десятки ракет по украинским городам.

Кроме того, представитель ООН обратила внимание на атаки на транспорт Организации Объединенных Наций в Херсоне. По ее словам, 14 мая беспилотники дважды атаковали четко обозначенный автомобиль ООН, который принимал участие в гуманитарной миссии.

«Четко обозначенное транспортное средство было частью межведомственной гуманитарной миссии под руководством Управления по координации гуманитарных вопросов. О миссии стороны были уведомлены заранее», – заявила Гото.

Она подчеркнула, что международное гуманитарное право должно соблюдаться при любых обстоятельствах, а гражданское население, гуманитарный персонал и гражданская инфраструктура должны быть защищены.

Напомним, в феврале отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировал катастрофические последствия четырех лет полномасштабной войны россии против Украины: более 15 тысяч погибших гражданских и 41 тысяча раненых, миллионы – вынуждены покинуть свои дома.

Ранее сообщалось, что количество жертв среди гражданских украинцев выросло на 26% в 2025 году. В то же время Украине удалось вернуть из россии и оккупации уже 2 тысячи детей.

