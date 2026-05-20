Верховный суд назначил заседание по делу экс-чиновника Павлоградского химзавода

Верховный суд назначил на 11 августа рассмотрение жалоб на приговор, которым к 4 годам лишения свободы приговорен бывший коммерческий директор государственного Павлоградского химического завода Валерий Кириллов.

Такое решение 13 мая принял Кассационный уголовный суд, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал виновным экс-чиновника Павлоградского химзавода Валерия Кириллова в злоупотреблениях и назначил ему наказанием 4 года лишения свободы и штрафом в 17 тысяч грн. 17 декабря 2025 года Апелляционная палата ВАКС оставила приговор без изменений. Также АП ВАКС поддержала позицию суда первой инстанции по удовлетворению гражданского иска прокурора о взыскании с лица 7 062 883 грн.

«Закончить подготовку и назначить кассационное рассмотрение уголовного производства в отношении (Кирилова – ред.) на 11 августа 2026 года в 14:45. О дне, времени и месте рассмотрения дела уведомить лиц, подавших кассационные жалобы, и других участников судебного производства», – говорится в решении.

По версии обвинения, в 2015 году коммерческий директор ПХЗ Валерия Кириллов с целью получения неправомерной выгоды для другого юридического лица – ООО «Научно-производственное предприятие «Заря», использовал свое служебное положение вопреки интересам службы. Он заключил договоры поставки взрывчатых веществ промышленного назначения с ООО «НПП «Заря», а не напрямую с конечными потребителями на более экономически выгодных условиях. Кириллов отдавал себе отчет, что посредником продукция будет реализовываться конечным потребителям по значительно более высоким ценам, и отгрузка продукции ГП «НПО «ПХЗ» напрямую будет производиться на склады конечных потребителей, а не посреднику.

Напомним, в феврале 2023 года САП направила в суд дело гендиректора ПХЗ Леонида Шимана и еще двух человек. По этому делу размер ущерба составляет 43,3 млн грн.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.