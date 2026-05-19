Петиция против повышения стоимости проезда в Киеве за сутки набрала необходимое количество голосов

Петиция на сайте Киевсовета с призывом не повышать тарифы на проезд в коммунальном транспорте столицы до завершения военного положения за сутки набрала необходимое количество голосов.

Об этом сообщается на платформе петиций на сайте Киевсовета.

Как отмечается, петиция была подана 18 мая, а уже по состоянию на 19 мая она собрала более 6 тысяч подписей – минимальное количество, необходимое для обязательного рассмотрения Киевсоветом.

Авторы обращения подчеркивают, что в условиях военного положения вопрос стоимости общественного транспорта напрямую влияет на базовую городскую мобильность. Речь идет о возможности людей ежедневно добираться на работу, учебу, в медицинские учреждения и обеспечивать нормальное функционирование города.

В тексте петиции отмечается, что повышение тарифов в этот период является «преждевременным, социально несправедливым и недостаточно обоснованным». Подписавшиеся подчеркивают, что финансовая нагрузка на население во время войны должна учитывать экономические реалии и уровень доходов граждан.

Отдельно указывается на обеспокоенность возможными новыми тарифами, в частности 30 грн за разовую поездку, 60 грн за пересадочный билет и почти 4,9 тыс. грн за месячный безлимитный проездной. Автор петиции просит не допустить их введения во время военного положения в Киеве.

Среди конкретных требований – обращение Киевсовета в КГГА с призывом остановить повышение тарифов, обнародование полных экономических расчетов стоимости перевозок и структуры расходов коммунальных предприятий, а также разъяснение влияния возможного повышения на жителей города.

Кроме того, предлагается разработать альтернативную модель финансирования общественного транспорта без резкого повышения цен, а также предусмотреть дополнительные механизмы социальной защиты для малообеспеченных граждан, студентов, пенсионеров, внутренне перемещенных лиц и людей с инвалидностью.

Напомним, вчера, 18 мая, стало известно, что в Киеве планируют повысить стоимость проезда в коммунальном транспорте до 30 грн за разовую поездку и внедрить систему скидок для пассажиров, которые регулярно пользуются городским транспортом.

Из нашей инфографики можно узнать, где в Украине самый дешевый проезд в разных видах общественного транспорта.

