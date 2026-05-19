ВАКС продлил следствие по делу о завладении средствами завода «Южмаш»

Высший антикоррупционный суд продлил до 12 сентября срок расследования уголовного производства по подозрению трех человек в завладении почти 19,7 млн грн государственного предприятия «Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова» на закупке алюминиевого проката.

Такое решение 8 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Ходатайство удовлетворить. Продлить срок досудебного расследования по уголовному производству до шести месяцев, то есть до 12 сентября 2026 года включительно», – говорится в решении.

Ранее Высший антикоррупционный суд определил меры пресечения подозреваемым по делу завода «Южмаш».

Напомним, НАБУ, СБУ и САП разоблачили растрату миллионных средств на оборонке. По версии следствия, в 2022 году первый заместитель гендиректора «Южмаша» разработал и реализовал преступную схему завладения средствами при закупке алюминиевого проката. К реализации схемы он привлек руководителя структурного подразделения госпредприятия, а он – директора общества, снабжавшего алюминиевый прокат.

Согласно преступному замыслу поставщик должен был завысить цены в коммерческом предложении. Как следствие, несмотря на возможность закупки по рыночной стоимости, государственное предприятие приобрело товар по фактически вдвое более высокой цене. Сумма убытков, подтвержденных сейчас выводами проведенных экспертиз, составляет более 19 млн грн, которые участники преступной схемы конвертировали в наличку.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.