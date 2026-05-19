Снижение мобилизационного возраста и ограничение выезда для молодежи: у президента дали окончательный ответ

Национальная безопасность
Читати українською
В Минобороны не планируют снижать мобилизационный возраст для военнообязанных, а также не рассматривают вопрос ограничения выезда за границу молодого населения в возрасте до 25 лет.
Генеральный штаб ВСУ

Даже несмотря на заявления о наступательных планах россии на лето 2026 года, украинские власти не рассматривают вопрос снижения мобилизационного возраста и не планируют ограничить выезд за границу молодежи.

Такое заявление сделал заместитель руководителя Офиса президента и бригадный генерал Павел Палиса в интервью 24 Каналу.

По его словам, вопросы снижения мобилизационного возраста и ограничения выезда мужчин 18-24 лет за границу сейчас не рассматриваются даже в контексте оценки рисков.

«На данный момент вопрос снижения мобилизационного возраста и ограничения выезда за границу не рассматривается», – отметил Палиса.

Сколько человек мобилизуют и рекрутируют в украинское войскоКак менялись темпы мобилизации в Украине за годы вторжения, а также сколько в армии контрактников по отношению к мобилизованным – на инфографике.

По его словам, возможность принятия подобных решений диктует исключительно ситуация на фронте.

«Все будет зависеть от ситуации на фронте, но на этот момент этот вопрос не рассматривается, даже не поднимается на уровне оценки рисков», – подчеркнул Палиса.

Также заместитель руководителя Офиса президента прокомментировал слухи об обязательной мобилизации женщин.

По его убеждению, женская мобилизация – это дело абсолютно добровольное, по крайней мере по состоянию на сейчас. Поэтому принудительного призыва женщин в Украине не будет.

«Нет, о мобилизации женщин сейчас речь не идет. Это добровольное дело. Женщины, так же как мужчины, могут подписать контракт на общих условиях», – сказал Палиса.

Также заместитель руководителя ОП заявил, что льготные или короткие контракты для женщин также не предусмотрены. Минобороны готовит общую программу с общими условиями для всех: и мужчин, и женщин.

«Условия будут достаточно привлекательными», – добавил он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина не мобилизует граждан с 18 лет, поскольку это кардинально не изменит ситуацию на поле боя. Намного эффективнее сейчас работает новейшее оружие и технологии.

В то же время руководитель Офиса президента Кирилл Буданов исключил ослабление мобилизации в стране, пока идет активная война с рф. По его словам, количественные потребности украинской армии не покроет лишь набор добровольцев в ВСУ.

Как известно, в Украине готовят масштабную реформу системы мобилизации и службы в ВСУ, которая предусматривает внедрение контрактов с фиксированными сроками, новую систему боевых выплат и трансформацию территориальных центров комплектования.

Также президент Владимир Зеленский объявил о запуске масштабной реформы Сил обороны, которая предусматривает повышение денежного обеспечения военных, внедрение специальных контрактов для пехоты и обновление системы управления личным составом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWS

и следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»
Владимир Зеленский Офис президента ВСУ Украина Мобилизация Военная служба Контракт
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

В ОП рассказали, сколько денег удалось привлечь к программе закупки оружия США для Украины
Снижение мобилизационного возраста и ограничение выезда для молодежи: у президента дали окончательный ответ
Гренландия заявила о прогрессе в переговорах с США, но обозначила «красные линии» – СМИ
инфографикаЛекарства, пищевые добавки, косметика: как менялись объемы продаж аптечной продукции за 5 лет
Апелляционная палата рассмотрит жалобу на приговор судьк Хозсуда Сумщины
Россия начала масштабные ядерные учения: что известно
Цены на нефть упали на 2% после решения Трампа отложить удар по Ирану
Россия ночью атаковала Украину более чем 200 беспилотниками: сколько сбила ПВО
Си Цзиньпин сказал Трампу, что путин может в конечном итоге пожалеть о вторжении в Украину – FT
Иран предлагает передать обогащённый уран россии в рамках мирного соглашения с США – СМИ
Больше новостей