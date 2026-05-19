Снижение мобилизационного возраста и ограничение выезда для молодежи: у президента дали окончательный ответ

Даже несмотря на заявления о наступательных планах россии на лето 2026 года, украинские власти не рассматривают вопрос снижения мобилизационного возраста и не планируют ограничить выезд за границу молодежи.

Такое заявление сделал заместитель руководителя Офиса президента и бригадный генерал Павел Палиса в интервью 24 Каналу.

По его словам, вопросы снижения мобилизационного возраста и ограничения выезда мужчин 18-24 лет за границу сейчас не рассматриваются даже в контексте оценки рисков.

«На данный момент вопрос снижения мобилизационного возраста и ограничения выезда за границу не рассматривается», – отметил Палиса.

По его словам, возможность принятия подобных решений диктует исключительно ситуация на фронте.

«Все будет зависеть от ситуации на фронте, но на этот момент этот вопрос не рассматривается, даже не поднимается на уровне оценки рисков», – подчеркнул Палиса.

Также заместитель руководителя Офиса президента прокомментировал слухи об обязательной мобилизации женщин.

По его убеждению, женская мобилизация – это дело абсолютно добровольное, по крайней мере по состоянию на сейчас. Поэтому принудительного призыва женщин в Украине не будет.

«Нет, о мобилизации женщин сейчас речь не идет. Это добровольное дело. Женщины, так же как мужчины, могут подписать контракт на общих условиях», – сказал Палиса.

Также заместитель руководителя ОП заявил, что льготные или короткие контракты для женщин также не предусмотрены. Минобороны готовит общую программу с общими условиями для всех: и мужчин, и женщин.

«Условия будут достаточно привлекательными», – добавил он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина не мобилизует граждан с 18 лет, поскольку это кардинально не изменит ситуацию на поле боя. Намного эффективнее сейчас работает новейшее оружие и технологии.

В то же время руководитель Офиса президента Кирилл Буданов исключил ослабление мобилизации в стране, пока идет активная война с рф. По его словам, количественные потребности украинской армии не покроет лишь набор добровольцев в ВСУ.

Как известно, в Украине готовят масштабную реформу системы мобилизации и службы в ВСУ, которая предусматривает внедрение контрактов с фиксированными сроками, новую систему боевых выплат и трансформацию территориальных центров комплектования.

Также президент Владимир Зеленский объявил о запуске масштабной реформы Сил обороны, которая предусматривает повышение денежного обеспечения военных, внедрение специальных контрактов для пехоты и обновление системы управления личным составом.

