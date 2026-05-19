Верховный суд рассмотрит жалобу на заключение сумского судьи

Верховный суд рассмотрит жалобу на приговор, которым к 7 годам лишения свободы приговорили судью Заречного районного суда Сум Николая Шершака.

Такое решение 11 мая принял Кассационный уголовный суд, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд признал виновным судью Шершака в получении неправомерной выгоды. Ему назначили наказанием в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Апелляционная палата ВАКС оставила этот приговор без изменений. Потому защитник Шершака подал кассационную жалобу.

«Открыть кассационное производство по кассационной жалобе защитника в интересах осужденного (Шершака – ред.) на приговор Высшего антикоррупционного суда от 18 сентября 2024 года и определение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 14 января 2026 года», – говорится в решении.

Напомним, 14 февраля 2020 года САП направила в суд обвинительный акт в отношении Шершака. По данным следствия, судья попросил предоставить неправомерную выгоду гражданину за вынесение решения о непривлечении его к административной ответственности. 7 ноября 2019 года его разоблачили «на горячем» и на следующий день сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

В Заречный райсуд Сум поступил административный протокол о привлечении к ответственности Виталия Шутько за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. После чего, судья Шершак якобы попросил у Шатько деньги за непривлечение его к ответственности в этом административном деле, а также в аналогичном в отношении его, которое должно поступить в его суд из Голосеевского райсуда Киева.

6 ноября, по данным следствия, эти деньги были судьей получены. 1700 долларов детективы нашли в доме судьи Шершака, а еще 300 долларов во время его личного осмотра.

