Национальный кэшбек: в Минэкономики напомнили о конечном сроке использования денег

Общество
Читати українською
Министерство экономики Украины сообщило участникам программы Национальный кэшбек о необходимости использовать накопленные средства до 30 июня 2026 года.
Киевская ОВА

Министерство экономики Украины напомнило участникам программы «Национальный кэшбек», что все накопленные средства необходимо использовать до 30 июня 2026 года включительно.

Об этом говорится на сайте министерства.

«Национальный кэшбек»: на что соглашаются украинцы, открывая специальную картуНа инфографике – на какие условия соглашается пользователь, открывая карту для получения национального кэшбека.

В ведомстве подчеркнули, что сама программа продолжает работать в стандартном режиме без изменений. Начисление компенсации за покупку товаров украинского производства будет осуществляться, как и ранее, после 20 числа следующего месяца.

Кэшбек за покупки, совершенные в апреле, украинцы получат в конце мая – эти средства также нужно будет потратить до конца июня. Выплаты за майские покупки планируют начислить уже в июле, после чего будет действовать привычный график выплат.

Отметим, что участники программы могут получать 5% или 15% компенсации за приобретение украинских товаров. Кэшбек в размере 5% распространяется на продукты, аптечные товары, автотовары, а также продукцию для сада и огорода. Повышенная ставка в 15% предусмотрена для одежды, обуви, техники, игрушек, товаров для ремонта и хобби.

Накопленные деньги можно использовать для оплаты коммунальных и почтовых услуг, покупки украинских продуктов, лекарств, книг и другой печатной продукции. Также их разрешено направлять на благотворительность и поддержку Вооруженных сил Украины.

Напомним, программу «Национальный кэшбек» продлили до завершения военного положения.

Также 20 марта в Украине заработала государственная программа кэшбека на топливо, предусматривающая частичную компенсацию расходов на бензин, дизель и автогаз при безналичной оплате на АЗС.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Украина Выплаты Деньги Кешбэк Национальный кэшбек
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Экс-чиновника киевской таможни взяли под стражу по делу об отмывании более 2 млн долларов
Стармер заявил, что не уйдет в отставку, несмотря на давление после местных выборов
авторская колонкаГосударство на картах Таро: чем опасно магическое мышление во власти
«Это вызов для глобальной безопасности»: в МИД резко осудили ядерные учения в Беларуси
Национальный кэшбек: в Минэкономики напомнили о конечном сроке использования денег
От начала года ни одно коррупционное дело не завершилось тюремным заключением – Опендатабот
Защищено почти 1200 км маршрутов: Федоров озвучил темпы антидронового строительства
Ощадбанк выиграл дело относительно своих инкассаторов, задержанных в Венгрии
Politico узнало имена четырех кандидатов на должность переговорщика ЕС с россией
Правоохранители раскрыли новые схемы продажи «тыловых должностей» в ВСУ
Больше новостей