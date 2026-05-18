Национальный кэшбек: в Минэкономики напомнили о конечном сроке использования денег

Министерство экономики Украины напомнило участникам программы «Национальный кэшбек», что все накопленные средства необходимо использовать до 30 июня 2026 года включительно.

В ведомстве подчеркнули, что сама программа продолжает работать в стандартном режиме без изменений. Начисление компенсации за покупку товаров украинского производства будет осуществляться, как и ранее, после 20 числа следующего месяца.

Кэшбек за покупки, совершенные в апреле, украинцы получат в конце мая – эти средства также нужно будет потратить до конца июня. Выплаты за майские покупки планируют начислить уже в июле, после чего будет действовать привычный график выплат.

Отметим, что участники программы могут получать 5% или 15% компенсации за приобретение украинских товаров. Кэшбек в размере 5% распространяется на продукты, аптечные товары, автотовары, а также продукцию для сада и огорода. Повышенная ставка в 15% предусмотрена для одежды, обуви, техники, игрушек, товаров для ремонта и хобби.

Накопленные деньги можно использовать для оплаты коммунальных и почтовых услуг, покупки украинских продуктов, лекарств, книг и другой печатной продукции. Также их разрешено направлять на благотворительность и поддержку Вооруженных сил Украины.

Напомним, программу «Национальный кэшбек» продлили до завершения военного положения.

Также 20 марта в Украине заработала государственная программа кэшбека на топливо, предусматривающая частичную компенсацию расходов на бензин, дизель и автогаз при безналичной оплате на АЗС.

