Руководителя Житомирского ТЦК разоблачили на вымогательстве взятки за «непризыв» работников

СБУ разоблачила руководителя Житомирского областного ТЦК и СП, которого подозревают в систематическом вымогательстве денег у предпринимателя за уклонение от мобилизации его работников и «защиту» от проверок.
СБУ задержала руководителя Житомирского областного ТЦК и СП, которого подозревают в вымогательстве взяток от местного предпринимателя за «освобождение» его работников от мобилизации и уклонение от проверок.

По материалам следствия, должностное лицо требовало деньги у владельца региональной компании за то, чтобы не проводить мобилизационные мероприятия в отношении его сотрудников призывного возраста. Речь идет о фактической «договоренности» об уклонении от призыва за денежное вознаграждение.

Кроме того, после получения средств фигурант, по данным СБУ, получал от предпринимателя списки персонала, которых должен был «обезопасить» от проверок мобильных групп территориальных центров комплектования и правоохранительных органов. Также речь шла о содействии беспрепятственному прохождению блокпостов.

Оперативники СБУ поэтапно задокументировали передачу взяток и зафиксировали преступные действия должностного лица. Его задержали во время получения очередной суммы неправомерной выгоды от «заказчика».

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, накануне правоохранители провели масштабные обыски у действующих и бывших должностных лиц территориальных центров комплектования. В ходе следственных действий изъято имущество и наличные средства, а также зафиксированы вероятные факты незаконного обогащения и недостоверного декларирования.

Также в Киеве будут судить должностную лицо территориального центра комплектования и социальной поддержки, которая за финансовое вознаграждение вносила недостоверные данные в реестр военнообязанных.

