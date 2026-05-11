Британия расширила санкции против рф за похищение украинских детей и пропаганду

Великобритания ввела новые санкции против россии. Они касаются лиц и организаций, причастных к принудительному вывозу украинских детей, их идеологической обработке и военной подготовке, а также к распространению пропаганды и вмешательству в политические процессы других стран.

Об этом говорится на сайте британского правительства.

Как отмечается, под ограничения попали в общей сложности 85 физических и юридических лиц. По данным британского МИД, санкции направлены против тех, кто участвует в системной кампании Кремля по вывозу детей из Украины, их дальнейшему удержанию на территории россии или оккупированных регионов, а также вовлечению в военно-патриотические программы с пророссийской идеологией.

Отдельный блок санкций касается информационной деятельности. В частности, под ограничения попали 49 человек, работающих на так называемое «Агентство социального дизайна» – структуру, которая занимается созданием пропагандистских материалов, направленных на подрыв поддержки Украины в международной среде и формирование выгодных для Кремля нарративов. Речь идет об авторах текстов, переводчиках и производителях видеоконтента.

Также Лондон заявил о деятельности организации ANO Dialog, которую связывают с российской администрацией президента и спецслужбами. По данным британской стороны, эта структура участвовала в координации информационных кампаний и планировала влияние на внутреннюю политику других государств, в частности Армении, где россия пыталась продвигать политические силы, лояльные Кремлю.

В новом пакете санкций также фигурируют организации, занимающиеся так называемой «патриотической» подготовкой украинских детей на оккупированных территориях. В частности, речь идет о центре военно-спортивного воспитания, где детей привлекают к военной подготовке и навязыванию пророссийской идеологии.

Отдельно под санкции попала представительница оккупационной администрации в Луганской области, которую в Великобритании обвиняют в реализации политики принудительной паспортизации, депортации и идеологической обработки детей с временно оккупированных территорий Украины.

Министр иностранных дел Великобритании заявила, что Лондон не позволит россии беспрепятственно распространять дезинформацию и подрывать демократические процессы, а также продолжит работу с международными партнерами для возвращения похищенных украинских детей домой.

Напомним, сейчас Европейский Союз работает над новым 21-м пакетом санкций против россии, который будет направлен против «теневого флота» Москвы и еще нескольких важных сфер, которые помогают путину финансировать войну против Украины.

Также ранее британское правительство ввело новый пакет санкций против российской федерации, в который попали 35 физических и юридических лиц. Они причастны к поставкам компонентов для дронов и вербовке иностранцев для войны против Украины.

