Евровидение-2026: где смотреть финал и как голосовать украинцам

Финал «Евровидения-2026» состоится 16 мая. Украина выступит под номером 7, а зрители смогут голосовать онлайн и через приложение.
Фото: Sarah Louise Bennett/EBU

Финал «Евровидения-2026» состоится 16 мая. Украину на конкурсе представит певица Leléka с песней Ridnym.

Украина выступит в первой половине шоу под номером 7.

Предшоу стартует в 21:00. Его покажут на телеканале «Суспільне Культура», а также на сайтах «Суспільне Культура» и «Суспільне Євробачення», а также слушать на «Радио Промінь».

Комментировать шоу будут Тимур Мирошниченко и Alyona Alyona. На YouTube-канале «Євробачення Україна» будет доступна отдельная трансляция из комментаторской студии. При этом сами выступления участников на этом YouTube-канале транслироваться не будут.

В финале голосование для стран-участниц начнётся перед исполнением первой песни и продлится в течение всего шоу, а также ещё примерно 40 минут после последнего выступления.

Также будет действовать голосование в категории «Остальной мир». Оно откроется ещё до начала прямого эфира, временно закроется перед стартом шоу, а затем снова станет доступным во время трансляции.

Проголосовать за понравившегося участника можно несколькими способами. Зрители могут отдать голос через приложение Eurovision Song Contest App, с помощью SMS или телефонного звонка на номер, который покажут во время трансляции, а также через платформу esc.vote. Один зритель может проголосовать не более 10 раз.

При этом украинцы, находящиеся на территории Украины, не могут голосовать за представительницу Украины. В то же время граждане Украины, которые пользуются SIM-картами других стран, могут это сделать.

Кроме зрителей, результаты финала будет оценивать профессиональное жюри.

В этом году Украину представляет Leléka с песней Ridnym. Постановщиком номера стал режиссёр Илья Дуцик.

Образ для певицы создали дизайнер Лилия Литковская и стилист Маргарита Шекель. Во время работы над костюмом команда вдохновлялась поэзией Леси Украинки и её визуальными образами.

