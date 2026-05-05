На Полтавщине возросло количество пострадавших в результате ночного удара рф (обновлено)

Национальная безопасность
Читати українською
В результате ночной атаки россии на Полтавскую область 5 мая погибли пять человек, ещё 37 получили ранения.
Фото ДСНС

Количество погибших в результате российской атаки на Полтавщину в ночь на 5 мая возросло до пяти. Также уже известно о 37 раненых.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.

«По уточнённой информации уже пятеро погибших в результате российской атаки. Среди них трое работников нефтегазового предприятия и двое спасателей. Искренние соболезнования родным и близким погибших», – сообщили в ОВА.

Также уже известно о 37 пострадавших в результате атаки, среди них несколько человек в тяжёлом состоянии. 5 и 6 мая в Полтавской области объявлены Днями траура.

Дополнено:

В Полтавской ОВА уточнили, что один из работников нефтегазового предприятия погиб на территории Харьковской области. Таким образом, по состоянию на сейчас количество погибших в Полтавской области – четыре человека.

Напомним, ночью 5 мая российские войска ударили ракетами и беспилотниками по Полтавщине. Повреждены объект газодобычи и железнодорожная инфраструктура. В результате атаки погибли четыре человека, также уже известно о 31 пострадавшем.

Также как позже стало известно, в результате повторного удара противника погибли двое спасателей. Кроме того, травмированы 23 спасателя.

В целом, в ночь на 5 мая Россия атаковала Украину 11-ю баллистическими ракетами «Искандер-М», а также 164-мя ударными БПЛА типа «Shahed».

На массированную атаку уже отреагировал президент Владимир Зеленский, заявив, что просить тишины на 9 мая, нанося перед этим массированные ракетно-дроновые удары по Украине – это абсолютный цинизм.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Пострадавшие Жертвы Полтавская область Раненые Атака Война с Россией Обстрел Война в Украине Погибшие
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Оккупанты ударили по детскому саду в центре Сум, есть раненые
САП обжаловала оправдательный приговор судье Хозсуда Харьковщины
Россия ударила по Харькову и Сумщине: есть погибшая и раненые
Трамп раскритиковал Папу Римского после его заявлений о войне в Иране
К кредиту ЕС для Украины на €90 млрд присоединятся ещё несколько стран, кроме Британии
ВАКС рассмотрит иск к начальнику отделения полиции в Одесской области
Рубио объяснил, почему США завершили военную операцию «Эпическая ярость» против Ирана
Россия нарушила объявленный Украиной режим тишины: в МИД отреагировали
Руководителя Житомирского ТЦК разоблачили на вымогательстве взятки за «непризыв» работников
Цены на нефть падают после заявлений Трампа о возможной сделке с Ираном
Больше новостей