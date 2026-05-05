На Полтавщине возросло количество пострадавших в результате ночного удара рф (обновлено)

Количество погибших в результате российской атаки на Полтавщину в ночь на 5 мая возросло до пяти. Также уже известно о 37 раненых.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.

«По уточнённой информации уже пятеро погибших в результате российской атаки. Среди них трое работников нефтегазового предприятия и двое спасателей. Искренние соболезнования родным и близким погибших», – сообщили в ОВА.

Также уже известно о 37 пострадавших в результате атаки, среди них несколько человек в тяжёлом состоянии. 5 и 6 мая в Полтавской области объявлены Днями траура.

Дополнено:

В Полтавской ОВА уточнили, что один из работников нефтегазового предприятия погиб на территории Харьковской области. Таким образом, по состоянию на сейчас количество погибших в Полтавской области – четыре человека.

Напомним, ночью 5 мая российские войска ударили ракетами и беспилотниками по Полтавщине. Повреждены объект газодобычи и железнодорожная инфраструктура. В результате атаки погибли четыре человека, также уже известно о 31 пострадавшем.

Также как позже стало известно, в результате повторного удара противника погибли двое спасателей. Кроме того, травмированы 23 спасателя.

В целом, в ночь на 5 мая Россия атаковала Украину 11-ю баллистическими ракетами «Искандер-М», а также 164-мя ударными БПЛА типа «Shahed».

На массированную атаку уже отреагировал президент Владимир Зеленский, заявив, что просить тишины на 9 мая, нанося перед этим массированные ракетно-дроновые удары по Украине – это абсолютный цинизм.

