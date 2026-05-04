Оккупанты за сутки атаковали сразу пять объектов Нафтогаза в двух регионах

Российские оккупационные войска в течение суток нанесли удары по пяти объектам группы Нафтогаз Украины в Сумской и Харьковской областях. В результате атак зафиксировано повреждение оборудования, на отдельных объектах возникли пожары.

Об этом сообщил председатель правления Нафтогаза Сергей Корецкий.

2 апреля 2026, 18:49 В Нафтогазе назвали количество российских атак на объекты за отопительный сезон За прошедший отопительный сезон российские оккупационные войска совершили 129 атак на газовую инфраструктуру в Украине.

Он рассказал, что из-за обстрелов часть производственных процессов пришлось временно приостановить.

На местах попаданий работают подразделения Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям вместе со специалистами «Нефтегаза». Они ликвидируют последствия ударов и принимают все необходимые меры для минимизации последствий.

Напомним, в марте Нафтогаз сообщил о повреждении оборудования и остановке части объектов в Полтавской области из-за массированных атак российских дронов.

На инфографике «Слово и дело» – как регулярно россияне целят в подземные хранилища газа, мощности, обеспечивающие добычу, и другую газовую инфраструктуру Украины.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.