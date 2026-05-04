Оккупанты за сутки атаковали сразу пять объектов Нафтогаза в двух регионах

Общество
Читати українською
Российские оккупационные войска в течение суток нанесли удары по пяти объектам группы Нафтогаз Украины в Сумской и Харьковской областях.
Иллюстративное фото / ГСЧС

Российские оккупационные войска в течение суток нанесли удары по пяти объектам группы Нафтогаз Украины в Сумской и Харьковской областях. В результате атак зафиксировано повреждение оборудования, на отдельных объектах возникли пожары.

Об этом сообщил председатель правления Нафтогаза Сергей Корецкий.

В Нафтогазе назвали количество российских атак на объекты за отопительный сезонЗа прошедший отопительный сезон российские оккупационные войска совершили 129 атак на газовую инфраструктуру в Украине.

Он рассказал, что из-за обстрелов часть производственных процессов пришлось временно приостановить.

На местах попаданий работают подразделения Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям вместе со специалистами «Нефтегаза». Они ликвидируют последствия ударов и принимают все необходимые меры для минимизации последствий.

Напомним, в марте Нафтогаз сообщил о повреждении оборудования и остановке части объектов в Полтавской области из-за массированных атак российских дронов.

На инфографике «Слово и дело» – как регулярно россияне целят в подземные хранилища газа, мощности, обеспечивающие добычу, и другую газовую инфраструктуру Украины.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Нафтогаз Газ Инфраструктура Вторжение России Обстрел Война в Украине
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Оккупанты ударили по детскому саду в центре Сум, есть раненые
САП обжаловала оправдательный приговор судье Хозсуда Харьковщины
Россия ударила по Харькову и Сумщине: есть погибшая и раненые
Трамп раскритиковал Папу Римского после его заявлений о войне в Иране
К кредиту ЕС для Украины на €90 млрд присоединятся ещё несколько стран, кроме Британии
ВАКС рассмотрит иск к начальнику отделения полиции в Одесской области
Рубио объяснил, почему США завершили военную операцию «Эпическая ярость» против Ирана
Россия нарушила объявленный Украиной режим тишины: в МИД отреагировали
Руководителя Житомирского ТЦК разоблачили на вымогательстве взятки за «непризыв» работников
Цены на нефть падают после заявлений Трампа о возможной сделке с Ираном
Больше новостей