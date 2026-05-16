В Киеве вынесли приговор водителю за наезд на военного на блокпосту

В Киеве к 7 годам лишения свободы приговорили водителя, который 25 июля 2023 года на блокпосту сбил насмерть военнослужащего.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, на момент ДТП водителю было 23 года. Он двигался по Берестейскому проспекту во время комендантского часа со скоростью не менее 134,52 км/ч, что более чем в два раза превышало разрешенный лимит.

В прокуратуре отмечают, что перед блокпостом были установлены предупреждающие знаки «STOP-контроль» и другие ограничения, однако водитель не снизил скорость.

В результате он не смог вовремя остановить автомобиль и совершил наезд на двух военнослужащих, несших службу. Один из них погиб на месте, другой получил травмы средней тяжести. После этого автомобиль также столкнулся с двумя транспортными средствами поблизости.

Святошинский районный суд признал водителя виновным в смертельном ДТП и назначил наказание – 7 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

Напомним, в ночь на 26 мая 2023 года Алексей Тандыр, возглавлявший на тот момент Макаровский районный суд Киевской области, совершил наезд на блокпост в Киеве. В результате ДТП погиб 23-летний военнослужащий Национальной гвардии Вадим Бондаренко.

Государственное бюро расследований сообщило, что судья находился в состоянии алкогольного опьянения. Тандыру предъявили подозрение по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее гибель человека.

