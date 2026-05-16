Во Львовской области 10-летний мальчик на квадроцикле сбил мужчину

В селе Подлубы Львовской области 10-летний мальчик, управлявший квадроциклом, наехал на пешехода. Пострадавший мужчина оказался в больнице.
В Яворовском районе Львовской области 10-летний мальчик на квадроцикле совершил наезд на 39-летнего местного жителя.

Об этом сообщила полиция Львовской области.

ДТП произошло 15 мая в селе Подлубы. По предварительным данным следствия, 10-летний местный житель управлял квадроциклом Common Scorpion 200 и наехал на пешехода.

39-летний мужчина получил телесные повреждения. Его госпитализировали в больницу.

По факту аварии правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Напомним, 3 мая под Киевом произошло смертельное ДТП с участием электросамоката, на котором ехали двое детей – 10-летний мальчик погиб на месте, 8-летний получил многочисленные травмы.

Также сообщалось, что в Звенигородском районе Черкасской области произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. В результате столкновения погибли двое военнослужащих ТЦК и гражданский.

