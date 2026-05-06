Лихтенштейн стал 25-й страной, присоединившейся к Спецтрибуналу против россии

Политика
Читати українською
Лихтенштейн присоединится к соглашению о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Количество государств-участников возросло до 25.
Фото getty images

Лихтенштейн присоединяется к Расширенному частичному соглашению по созданию Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины, доведя количество государств-участников до 25.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Трибунал по преступлению агрессии против Украины: кого из руководства россии будут судить и какКак будет работать и кого будет судить специальный трибунал по преступлению агрессии россии против Украины.

«Мы только что получили подтверждение о намерении Лихтенштейна присоединиться к Расширенному частичному соглашению о создании Специального трибунала. Таким образом общее количество участников увеличилось до 25 государств», – отметил министр.

Сибига поблагодарил Лихтенштейн за «неизменную приверженность делу привлечения к ответственности, международному праву и справедливости». Министр также напомнил, что 14–15 мая на заседании Комитета министров Совета Европы в Молдове соглашение будет официально утверждено.

«Это историческое усилие в сфере привлечения к ответственности, которое впервые со времён Нюрнбергского процесса обеспечит правосудие за преступление агрессии. Мы призываем все государства – как в Европе, так и за её пределами – присоединиться к нам в этом деле», – добавил Сибига.

Напомним, 26 июня 2025 года президент Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании трибунала для рассмотрения преступлений агрессии рф против Украины.

А в январе 2026 года Европейский Союз выделил первые 10 млн евро на его функционирование.

Накануне Чехия официально сообщила, что хочет присоединиться к трибуналу, став 23-й страной, поддержавшей соглашение.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWS

и следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»
МИД Украины Война с Россией Война в Украине Спецтрибунал над путиным Андрей Сибига
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Россия снова ударила дронами по Харькову: вспыхнул пожар, есть пострадавшие
Возле Ормузского пролива застряли более полутора тысяч судов – CNN
авторская колонкаЗеленский на контракте до конца войны. Колонка Леонида Швеца
Апелляция уменьшила залог подозреваемому по делу зерна ГПЗКУ
инфографикаКак правительство Юлии Свириденко выполняет обязательства своей программы
В Москве полностью отключат мобильный интернет и СМС на 9 мая
Минюст просит ВАКС конфисковать активы Азарова и его сына
Люксембургский евродепутат вербует коллег для поездки в россию – Politico
В Мерефе возросло количество погибших в результате российской атаки 4 мая
Подозреваемому застройщику продлили обязанности по делу Чернышева
Больше новостей