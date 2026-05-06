Лихтенштейн стал 25-й страной, присоединившейся к Спецтрибуналу против россии

Лихтенштейн присоединяется к Расширенному частичному соглашению по созданию Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины, доведя количество государств-участников до 25.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

14 мая 2025, 17:40

«Мы только что получили подтверждение о намерении Лихтенштейна присоединиться к Расширенному частичному соглашению о создании Специального трибунала. Таким образом общее количество участников увеличилось до 25 государств», – отметил министр.

Сибига поблагодарил Лихтенштейн за «неизменную приверженность делу привлечения к ответственности, международному праву и справедливости». Министр также напомнил, что 14–15 мая на заседании Комитета министров Совета Европы в Молдове соглашение будет официально утверждено.

«Это историческое усилие в сфере привлечения к ответственности, которое впервые со времён Нюрнбергского процесса обеспечит правосудие за преступление агрессии. Мы призываем все государства – как в Европе, так и за её пределами – присоединиться к нам в этом деле», – добавил Сибига.

Напомним, 26 июня 2025 года президент Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании трибунала для рассмотрения преступлений агрессии рф против Украины.

А в январе 2026 года Европейский Союз выделил первые 10 млн евро на его функционирование.

Накануне Чехия официально сообщила, что хочет присоединиться к трибуналу, став 23-й страной, поддержавшей соглашение.

