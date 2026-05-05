Вчетверо больше мидлстрайков и более 35 тысяч убитых россиян: Зеленский – о работе ВСУ в апреле

Украина в апреле существенно улучшила показатели в уничтожении оккупантов и вчетверо увеличила количество мидлстрайков по сравнению с февралем.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Телеграм-канале по итогам доклада военных и министра обороны.
В первую очередь президент похвастался сильными результатами в уничтожении оккупанта. Только за апрель ВСУ удалось ликвидировать более 35 тысяч россиян убитыми или тяжело ранеными.
«Россия ежемесячно несет значительные потери в личном составе. По каждому поражению есть четкое подтверждение. Силы обороны Украины удерживают стабильный уровень защиты наших позиций. Задача – наращивать результаты», – заявил Зеленский.
Также он отметил – в апреле существенно выросло количество мидлстрайков. Сейчас поражений на расстоянии 20+ километров вдвое больше по сравнению с мартом и в четыре раза – по сравнению с февралем. По его словам – это не предел, поскольку данное направление для ВСУ в приоритете.
Зеленский заявил, что в мае украинские военные должны сосредоточиться на увеличении роботизированных миссий. Совместно с военными и Минобороны уже определены целевые показатели на этот месяц.
«Абсолютно принципиально: нужно увеличивать количество роботизированных миссий. За апрель было осуществлено более 10 200 логистических и эвакуационных задач НРК (наземных роботизированных комплексов), и это существенный результат. Но в масштабах фронта нужно значительно больше такой работы», – подчеркнул Верховный главнокомандующий ВСУ.
Также Украина планирует наращивать производство всех типов дронов и роботизированных систем.
Напомним, с начала полномасштабной войны ВСУ на 170% (более чем в 2,5 раза) нарастили дальность поражения целей в глубоком тылу рф. На данный момент украинские дальнобойные средства достают врага уже на расстоянии около 1 750 км.
Также стало известно, что Украина ежемесячно обезвреживает от 30 до 35 тысяч российских военных. В соотношении украинская сторона сейчас теряет одного погибшего военного на 5 ликвидированных россиян.
Тем временем президент Украины сообщил, что россия теряет примерно 170 своих военных убитыми и ранеными за один километр оккупированной территории Украины.
Вместе с этим Владимир Зеленский заявил о запуске масштабной реформы Сил обороны, которая предусматривает повышение денежного довольствия военных, введение специальных контрактов для пехоты и обновление системы управления личным составом.
