Самолет, три катера и судно: воины ГУР поразили технику оккупантов в Крыму

Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины «Призраки» в ходе апрельской спецоперации атаковали ряд военных целей россиян во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины в Телеграм-канале 5 мая.

Разведчикам удалось поразить несколько военных объектов российских оккупантов, связанных с десантно-штурмовыми возможностями, морским обеспечением и авиационной компонентой противника.

5 февраля 2026, 18:41 Какую военную авиацию рф потеряла в Крыму за четыре года вторжения На инфографике – сколько истребителей и боевых вертолетов россия потеряла в Крыму и над Черным морем за четыре года большой войны.

В частности, «Призраки» поразили три десантно-штурмовых катера проекта 05060, судно обеспечения, ангар хранения десантно-штурмовых катерів проекта 05060, а также противолодочный самолет-амфибию Бе-12 «Чайка».

«Отдельный эпизод – уклонение борта «Призраков» от вражеского ПЗРК. Несмотря на попытки московитов помешать выполнению боевого задания, мастера ГУР продолжили операцию и достигли очередного важного результата, который ослабляет российскую оккупационную армию», – добавили в разведке.

Напомним, Силы обороны Украины в ночь на среду, 29 апреля, поразили ряд объектов российской армии, в частности, в Курской области и на временно захваченных врагом территориях. Были поражены важные элементы противовоздушной обороны и радиолокационного обеспечения россиян.

Кроме того, бойцам Центра спецопераций «Альфа» СБУ удалось поразить сразу три военных корабля российского флота во временно оккупированном Крыму.

А в конце апреля Силы специальных операций поразили базу российских «Искандеров» в Крыму. Скрытая техника была расположена на территории бывшей ракетной базы возле поселка Овражки в 40 километрах к востоку от оккупированного Симферополя.

Также аналитики портала «Слово и дело» выяснили, сколько военных самолетов и вертолетов в оккупированном Крыму потеряла рф за 4 года войны с Украиной. Подробности – на нашей инфографике.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.