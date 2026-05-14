Некоторым предприятиям упростили продление бронирования работников: что изменилось

В Украине обновили механизм бронирования работников критически важных предприятий, которые работают на нужды ВСУ и оборонно-промышленного комплекса.
Об изменениях сообщили в «Дія».
Отныне предприятия могут сразу подавать заявление на продление бронирования работников после того, как те исправили проблемы или неточности в воинском учете. Делать это можно без отмены предыдущего статуса бронирования.
Ранее сотрудников с неурегулированными военно-учетными данными бронировали только на 45 дней. После этого работодателям приходилось проходить дополнительные бюрократические процедуры для повторного оформления.
Новый механизм должен сократить время оформления документов и помочь избежать перерывов в работе предприятий, важных для обороноспособности страны.
Для подачи заявления через портал «Дія» предприятию необходимо:
- проверить данные юридического лица;
- в разделе «Категория работников» выбрать пункт «Работники с нарушением воинского учета»;
- указать актуальную категорию после продления бронирования;
- внести данные работника;
- проверить информацию и подписать заявление КЭП.
Если документы подает уполномоченное лицо, заявление также должен подтвердить руководитель предприятия или официальный подписант, указанный в Едином государственном реестре.
Напомним, ранее на портале «Дія» расширили возможности бронирования для оборонного сектора – теперь оно доступно даже для лиц с нарушениями воинского учета.
Ранее в Минобороны объяснили, что в 22 категориях военнообязанных отсрочка в «Резерв+» будет автоматически продлена.
Также сообщалось, что Офис военного омбудсмена рассматривает предложение по установлению четкого срока мобилизации – от двух до трех лет.
