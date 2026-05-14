Некоторым предприятиям упростили продление бронирования работников: что изменилось

В Украине обновили механизм бронирования работников критически важных предприятий, которые работают на нужды ВСУ и оборонно-промышленного комплекса.

Об изменениях сообщили в «Дія».

24 мая 2024, 11:54 Бронирование сотрудников от мобилизации: как это работает На инфографике – как работает бронирование от мобилизации сотрудников критически важных предприятий.

Отныне предприятия могут сразу подавать заявление на продление бронирования работников после того, как те исправили проблемы или неточности в воинском учете. Делать это можно без отмены предыдущего статуса бронирования.

Ранее сотрудников с неурегулированными военно-учетными данными бронировали только на 45 дней. После этого работодателям приходилось проходить дополнительные бюрократические процедуры для повторного оформления.

Новый механизм должен сократить время оформления документов и помочь избежать перерывов в работе предприятий, важных для обороноспособности страны.

Для подачи заявления через портал «Дія» предприятию необходимо:

проверить данные юридического лица;

в разделе «Категория работников» выбрать пункт «Работники с нарушением воинского учета»;

указать актуальную категорию после продления бронирования;

внести данные работника;

проверить информацию и подписать заявление КЭП.

Если документы подает уполномоченное лицо, заявление также должен подтвердить руководитель предприятия или официальный подписант, указанный в Едином государственном реестре.

Напомним, ранее на портале «Дія» расширили возможности бронирования для оборонного сектора – теперь оно доступно даже для лиц с нарушениями воинского учета.

Ранее в Минобороны объяснили, что в 22 категориях военнообязанных отсрочка в «Резерв+» будет автоматически продлена.

Также сообщалось, что Офис военного омбудсмена рассматривает предложение по установлению четкого срока мобилизации – от двух до трех лет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.