Оккупанты обезглавили тела двух украинских воинов на Гуляйпольском направлении

Российские военные надругались над телами двух попавших в засаду бойцов 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. Трагедия произошла 12 мая.

Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

28 ноября 2025, 17:59 Убийство пленных бойцов ВСУ: сколько случаев зафиксировали с 2022 года С начала вторжения россияне, нарушая Женевскую конвенцию, убили более 300 попавших к ним в плен бойцов ВСУ. И это только те случаи, которые удалось установить следователям. Подробнее – на инфографике.

Там рассказали, что воины попали в засаду российской диверсионной группы, которая инфильтрировалась на позиции.

После боя командир оккупационного подразделения приказал обезглавить тела павших воинов и оставить головы для подтверждения на видном месте вблизи поля боя. В Генштабе отметили, что этот приказ зафиксирован в радиоперехвате, а подчиненные оккупанта согласились его выполнить.

По предварительной информации, личность командира, отдавшего преступный приказ, уже установлена. Также известно, что ранее он уже приказывал издеваться над украинскими военнопленными.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что направил официальные обращения Международному комитету Красного Креста и Организации Объединенных Наций с требованием зафиксировать преступление и способствовать привлечению виновных к ответственности.

«Такие преступления должны быть должным образом задокументированы, а виновные – понести строжайшее наказание. Также обращаюсь к гражданам: если вы стали свидетелем или имеете какую-либо информацию о нарушении прав граждан Украины, казней украинских военнослужащих, просим немедленно сообщить об этом на «горячую линию» Омбудсмана Украины по номеру 1678 и правоохранительным органам», – написал Лубинец.

Напомним, в апреле сообщалось, что оккупанты расстреляли четырех украинских военнопленных вблизи Ветеринарного Дергачевской общины на Харьковщине.

Ранее Лубинец рассказал, что по состоянию на конец 2025 года российские военные казнили как минимум 337 украинских военнопленных.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.