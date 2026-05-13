В Палате представителей США собрали голоса для рассмотрения законопроекта о помощи Украине

В Палате представителей США собрали необходимые подписи для вынесения на голосование законопроекта о новой помощи Украине.
В Палате представителей США собрали необходимые 218 подписей для принудительного вынесения на голосование законопроекта о новой помощи Украине и ужесточении санкций против россии.

Речь идет о так называемой discharge petition – процедурной инициативе, которая позволяет вынести документ на рассмотрение даже без поддержки спикера Палаты.

Решающую подпись поставил конгрессмен от Калифорнии Кевин Кайли, который в марте вышел из Республиканской партии и объявил себя независимым. Ожидается, что голосование по законопроекту может пройти уже в начале июня.

Журналисты отмечают, что документ под названием Ukraine Support Act в апреле 2025 представил конгрессмен-демократ Грегори Микс. Законопроект состоит из трех частей. Первая предполагает создание должности специального координатора по восстановлению Украины.

Вторая – выделение более 1 млрд долларов помощи Киеву и еще до 8 млрд долларов в форме кредитной поддержки. А третья часть предусматривает новые санкции против рф.

Напомним, в ноябре прошлого года в Конгрессе США утвердили оборонный бюджет на 2026 год. Тогда на помощь Украине выделили $800 млн.

