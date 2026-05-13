Чтобы учились на поле боя: Пентагон отправил военных США в Украину

Пентагон отправил своих военных в Украину, чтобы научить их работать с ударными дронами в реальных боевых условиях и перенять уникальный опыт у бойцов ВСУ.

Об этом во время слушаний в комитете Сената заявил министр обороны США Пит Хегсет, передает AP.

Таким способом Соединенные Штаты Америки хотят использовать украинские наработки для развития собственной армии.

21 апреля 2026, 19:21 Закупка американского оружия для ВСУ через PURL: сколько денег внесли союзники В этом году в рамках инициативы PURL необходимо собрать 15 миллиардов долларов на закупку американского вооружения для украинских военных. Пока что собрано лишь около 1 миллиарда. Подробнее – на инфографике.

Так, во время слушаний лидер меньшинства Митч Макконнелл назвал Украину «Кремниевой долиной войны» и спросил у Хегсета, поддерживает ли он поездки туда представителей Пентагона для обмена опытом.

Хегсет подтвердил это, а также подчеркнул, что сам одобрил отправку дополнительных сотрудников.

«Я лично одобрил направление туда дополнительного персонала, чтобы изучать это поле боя дронов – как в наступательных, так и в оборонительных аспектах, – чтобы мы усвоили все возможные уроки этого конфликта и в режиме реального времени внедряли их в то, как мы обороняемся и ведем наступательные действия в эпоху, когда доминирование дронов является необходимостью», – заявил он.

По словам Хегсета, именно поэтому бюджет тратит так много именно на дроны.

«Учтите уроки, извлеченные из Украины и других полей сражений, и обеспечьте их применение во всех вооруженных силах как можно быстрее», – заявил Хегсет.

В свою очередь сенатор Крис Кунс назвал Украину лидером в разработке дронов и противодронной борьбе.

Он напомнил, что США, воюя с Ираном, сами столкнулись с проблемой дешевых массовых «шахедов», и призвал Вашингтон осознать – у Украины уже есть ответ на эту угрозу.

Напомним, недавно в США разблокировали 400 миллионов долларов помощи для Украины, которые ранее были утверждены Конгрессом, но задерживались на уровне Пентагона.

Ранее мы сообщали, что Иран в течение последних лет системно анализирует опыт войны Украины против россии. В частности, активно изучает эффективность применения дронов, развитие кибервойны и современные подходы к ведению боевых действий.

Также президент Владимир Зеленский подчеркивал, что россия превратила Украину в «испытательную площадку» для модернизации иранских дронов shahed.

А военный обозреватель Денис Попович отметил, что украинский боевой опыт стал дороже нефти, и объяснил почему.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.