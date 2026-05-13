Чтобы учились на поле боя: Пентагон отправил военных США в Украину

Пентагон отправил своих военных в Украину, чтобы научить их работать с ударными дронами в реальных боевых условиях и перенять уникальный опыт у бойцов ВСУ.
Об этом во время слушаний в комитете Сената заявил министр обороны США Пит Хегсет, передает AP.
Таким способом Соединенные Штаты Америки хотят использовать украинские наработки для развития собственной армии.
Так, во время слушаний лидер меньшинства Митч Макконнелл назвал Украину «Кремниевой долиной войны» и спросил у Хегсета, поддерживает ли он поездки туда представителей Пентагона для обмена опытом.
Хегсет подтвердил это, а также подчеркнул, что сам одобрил отправку дополнительных сотрудников.
«Я лично одобрил направление туда дополнительного персонала, чтобы изучать это поле боя дронов – как в наступательных, так и в оборонительных аспектах, – чтобы мы усвоили все возможные уроки этого конфликта и в режиме реального времени внедряли их в то, как мы обороняемся и ведем наступательные действия в эпоху, когда доминирование дронов является необходимостью», – заявил он.
По словам Хегсета, именно поэтому бюджет тратит так много именно на дроны.
«Учтите уроки, извлеченные из Украины и других полей сражений, и обеспечьте их применение во всех вооруженных силах как можно быстрее», – заявил Хегсет.
В свою очередь сенатор Крис Кунс назвал Украину лидером в разработке дронов и противодронной борьбе.
Он напомнил, что США, воюя с Ираном, сами столкнулись с проблемой дешевых массовых «шахедов», и призвал Вашингтон осознать – у Украины уже есть ответ на эту угрозу.
Напомним, недавно в США разблокировали 400 миллионов долларов помощи для Украины, которые ранее были утверждены Конгрессом, но задерживались на уровне Пентагона.
Ранее мы сообщали, что Иран в течение последних лет системно анализирует опыт войны Украины против россии. В частности, активно изучает эффективность применения дронов, развитие кибервойны и современные подходы к ведению боевых действий.
Также президент Владимир Зеленский подчеркивал, что россия превратила Украину в «испытательную площадку» для модернизации иранских дронов shahed.
А военный обозреватель Денис Попович отметил, что украинский боевой опыт стал дороже нефти, и объяснил почему.
