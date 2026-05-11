Доллар США и евро дорожают: НБУ опубликовал курс валют на 12 мая

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 12 мая. Доллар США и евро немного укрепились по отношению к гривне.
Соответствующие данные были опубликованы на сайте регулятора.
Согласно решению НБУ, курс доллара США на 12 мая составляет 43,95 грн. По сравнению с предыдущим днем, стоимость американской валюты увеличилась на 10 копеек.
Евро при этом будет торговаться на уровне 51,72 грн – за сутки рост составил 13 копеек.
Стоит отметить, что год назад, 11 мая 2025 года, курс доллара составлял 41,51 грн, а за 1 евро в Украине просили 46,88 грн.
