В США назвали количество связанных с Ираном кораблей, перехваченных с начала блокады

По состоянию на субботу, 9 мая, ВМС США с начала военно-морской блокады иранских портов перехватили уже 127 связанных с Ираном коммерческих судов. При этом большинство из перехваченных кораблей – нефтяные танкеры.

Об этом Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщает в соцсети Х.

9 апреля 2026, 15:56 Победа Шрёдингера: можно ли считать войну в Иране успешной для США США и Израиль доказали свое превосходство над Ираном в военном смысле, однако победы не одержали.

«Эти коммерческие суда могли перевозить более 166 млн баррелей иранской нефти, общая стоимость которых оценивается более чем в $13 млрд», – рассказали американские военные.

Как известно, перед этим в CENTCOM сообщили, что ВМС США «предотвратили вход или выход из иранских портов более 70 танкеров».

«На сегодняшний день силы CENTCOM перенаправили 57 коммерческих судов и вывели из строя четыре из них, чтобы предотвратить их вход или выход из иранских портов», – говорится в сообщении.

В американском командовании отмечают, что ВМС США продолжают патрулировать международные воды и обеспечивать соблюдение военно-морской блокады Ирана.

Стоит отметить, что Центральное командование США объявило о старте полной блокады морского сообщения с Ираном с 13 апреля в 17:00 по киевскому времени. Ограничения должны действовать в Персидском и Оманском заливах для всех судов, следующих из и в порты Ирана.

Как известно, у Ормузского пролива остаются заблокированными около 1600 судов, так как судоходные компании избегают прохода через регион из-за высоких рисков безопасности и финансовых потерь.

Напомним, накануне Иран заявил о готовности атаковать иностранные военные контингенты, в том числе силы США, если они приблизятся к Ормузскому проливу или попытаются войти в его акваторию.

Такое заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал старт гуманитарной миссии США, запланированной на утро 4 мая. Американский лидер сообщил, что операция направлена на обеспечение безопасного прохода судов нейтральных стран через пролив под конвоем американских сил.

Позже власти Ирана запустили новую систему регулирования морского движения для судов, следующих транзитом через Ормузский пролив.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.