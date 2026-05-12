Апелляционная палата готова рассмотреть жалобу на осуждение нардепки Марченко

Политика
Читати українською
Апелляционная инстанция закончила подготовку к рассмотрению жалоб на обвинительный приговор члену парламента.
фото: Facebook

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда готова рассмотреть жалобу на приговор, которым к 2 годам лишения свободы приговорили народную депутатку от фракции «Слуги народа» Людмилу Марченко и ее помощницу Анастасию Колесник.

Такое решение 4 мая принял АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал виновными Марченко и Колесник. Им назначили наказанием 2 года лишения свободы с запретом занимать определенные должности сроком 3 года после отбытия основного наказания. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил назначить обоим фигуранткам наказание в виде 5 лет заключения. Позже обвиняемая Марченко, адвокаты и прокурор САП подали апелляционные жалобы на этот приговор.

«Закончить подготовку к апелляционному рассмотрению. Рассмотрение апелляционных жалоб, поданных на приговор Высшего антикоррупционного суда от 19 марта 2026 года, в открытом судебном заседании назначить в помещении Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда на 2 июня 2026 года в 09:00», – говорится в решении.

Напомним, САП направила в суд дело нардепки Людмилы Марченко. По версии обвинения, депутат совместно со своей помощницей Анастасией Колесник за денежное вознаграждение пообещала гражданину обеспечить получение разрешения на выезд за пределы Украины, а также внесение соответствующих сведений в информационную систему «Шлях».

В дальнейшем соучастниками организовано послание обращения благотворительной организации в одну из районных военных администраций, на основании чего ОВА принято решение о предоставлении разрешения указанному гражданину на проезд в качестве волонтера через государственную границу Украины с целью перевозки гуманитарного груза на территорию Украины.

После получения разрешения помощница нардепа встретилась с гражданином и получила от него вторую часть оговоренных средств – 2 800 долларов. В целом, было задокументировано получение 5300 дол.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
НАБУ САП коррупция Приговор Высший антикоррупционный суд Народный депутат Людмила Марченко
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

инфографикаЗаконы во время полномасштабной войны: какие решения Рады до сих пор игнорирует Зеленский
Стало известно, сколько украинцев доверяют Мадьяру и кто из лидеров ЕС теряет поддержку
авторская колонкаКогда закончится война: действительно ли россия теряет инициативу
Апелляционная палата готова рассмотреть жалобу на осуждение нардепки Марченко
Около 10% украинцев планируют уехать при малейшей возможности: что их объединяет
«Укрзализныця» запустила продаж пригородных билетов через приложение по всей стране.
В одном из подразделений СБУ разоблачили агентку российской ФСБ
Зеленский не фигурировал в деле об элитном строительстве под Киевом – НАБУ
45% украинцев считают, что власть стоит критиковать несмотря на войну – исследование
ВАКС назначил к рассмотрению дело об ущербе ГП «Укрэкоресурсы»
Больше новостей