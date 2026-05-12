Апелляционная палата готова рассмотреть жалобу на осуждение нардепки Марченко

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда готова рассмотреть жалобу на приговор, которым к 2 годам лишения свободы приговорили народную депутатку от фракции «Слуги народа» Людмилу Марченко и ее помощницу Анастасию Колесник.

Такое решение 4 мая принял АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал виновными Марченко и Колесник. Им назначили наказанием 2 года лишения свободы с запретом занимать определенные должности сроком 3 года после отбытия основного наказания. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил назначить обоим фигуранткам наказание в виде 5 лет заключения. Позже обвиняемая Марченко, адвокаты и прокурор САП подали апелляционные жалобы на этот приговор.

«Закончить подготовку к апелляционному рассмотрению. Рассмотрение апелляционных жалоб, поданных на приговор Высшего антикоррупционного суда от 19 марта 2026 года, в открытом судебном заседании назначить в помещении Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда на 2 июня 2026 года в 09:00», – говорится в решении.

Напомним, САП направила в суд дело нардепки Людмилы Марченко. По версии обвинения, депутат совместно со своей помощницей Анастасией Колесник за денежное вознаграждение пообещала гражданину обеспечить получение разрешения на выезд за пределы Украины, а также внесение соответствующих сведений в информационную систему «Шлях».

В дальнейшем соучастниками организовано послание обращения благотворительной организации в одну из районных военных администраций, на основании чего ОВА принято решение о предоставлении разрешения указанному гражданину на проезд в качестве волонтера через государственную границу Украины с целью перевозки гуманитарного груза на территорию Украины.

После получения разрешения помощница нардепа встретилась с гражданином и получила от него вторую часть оговоренных средств – 2 800 долларов. В целом, было задокументировано получение 5300 дол.

