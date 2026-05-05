НПЗ в Ленинградской области остановил работу после атаки украинских дронов – Reuters

Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов россии, Киришский НПЗ в Ленинградской области, приостановил работу после удара дронов.
Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов россии, Киришский НПЗ в Ленинградской области, приостановил работу после удара украинских беспилотников.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По информации журналистов, в результате удара были повреждены три из четырех установок первичной переработки нефти, которые являются ключевыми для функционирования предприятия. Именно эти установки обеспечивают базовую обработку сырья и без них полноценная работа завода невозможна.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил факт атаки, отметив, что на территории промышленной зоны в городе Кириши возник пожар.

В то же время источники агентства отмечают, что повреждения получили не только основные, но и часть дополнительных мощностей, что затрудняет оценку сроков восстановления.

Напомним, что Силы обороны Украины совместно со Службой безопасности и СОУ поразили НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» и нефтеперекачивающую станцию «Кириши» в Ленинградской области рф в ночь на вторник, 5 мая.

Также известно, что ночью 5 мая украинские войска ударили крылатыми ракетами большой дальности FP-5 «Фламинго» по военному производству рф в Чебоксарах.

