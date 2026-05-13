В Киеве дезертир регистрировал терминалы Starlink для россиян

Служба безопасности Украины выявила в Киеве дезертира, который, по данным следствия, действовал в интересах рф и незаконно регистрировал терминалы Starlink для использования российскими структурами.
Служба безопасности Украины задержала в Киеве дезертира, который действовал в интересах российских спецслужб и незаконно регистрировал терминалы Starlink для дальнейшего использования в пользу страны-агрессора.

Об этом сообщили в СБУ.

Падение Starlink: российская армия остается без связиИз-за верификации терминалов Starlink российская армия получила проблемы со связью на фронте.

По данным следствия, фигурантом оказался мобилизованный военнослужащий, который самовольно оставил подразделение на Харьковщине и скрывался в столице. После дезертирства он арендовал жильё в Киеве и через Telegram-каналы искал «быстрые заработки», где и попал в поле зрения представителей российских спецслужб.

После вербовки он начал выполнять их инструкции за денежное вознаграждение. По данным следствия, агент сначала зарегистрировал на свои данные терминал Starlink, используя реквизиты, которые получил от куратора из РФ. Далее он привлёк знакомую, которая, не зная полного контекста его действий, оформила ещё один терминал на своё имя.

В дальнейшем мужчина, по данным СБУ, планировал масштабировать схему и привлечь ещё около 20 человек для регистрации спутниковых станций, которые могли бы использоваться вооружёнными формированиями страны-агрессора для обеспечения связи.

Контрразведка СБУ сорвала эти планы и задержала подозреваемого при попытке оформления очередного терминала в отделении одного из почтовых операторов в Киеве. Именно там он должен был провести регистрацию нового устройства.

Во время обысков по месту жительства правоохранители изъяли мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с российской стороной. Все ранее оформленные через него терминалы Starlink были заблокированы.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершённая в условиях военного положения. Он находится под стражей. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в начале апреля Служба безопасности Украины разоблачила в Киевской области агента российских спецслужб, который организовал регистрацию спутниковых терминалов Starlink для передачи оккупантам, используя собственные и чужие персональные данные.

Как известно, российские захватчики всё чаще угрожают семьям пленных украинцев, требуя официально регистрировать на себя терминалы Starlink, чтобы обойти ограничения, введённые SpaceX.

СБУ Военные Война с Россией Starlink Дезертир Агент россии
