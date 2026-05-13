ВАКС продлил арест двух фигурантов дела госпредприятия «Чоразморшлях»

Высший антикоррупционный суд продлил до 27 июня срок содержания под стражей бывшего исполняющего обязанности начальника государственного предприятия «Чоразморшлях» Дениса Булдакова.

Такое решение 29 апреля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, 6 марта суд продлил арест Булдакова до 4 мая. Одновременно ему снизили залог с 15 до 12 млн грн. Поэтому детектив Национального антикоррупционного бюро просил продлить арест подозреваемого еще на два месяца.

«Ходатайство удовлетворить частично. Продлить подозреваемому (Булдакову – ред.) меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней, то есть до 27 июня 2026 года включительно, но в рамках срока досудебного расследования. Определить подозреваемому залог в размере 3 000 000 грн», – говорится в решении.

Также суд продлил 27 июня срок ареста предпринимателя Андрея Свенского. Однако ему снизили залог до 832 000 грн.

По версии следствия, в январе 2020 в.о. начальника ГП «Чоразморшлях» инициировал продажу главной базы технического обслуживания флота в порту Черноморск — объекта площадью 4,3 га с выходом к морю. Несмотря на действие моратория на отчуждение такого имущества, к реализации схемы был привлечен оценщик. Он искусственно занизил его стоимость с не менее 59 млн грн до 6,5 млн грн. В результате базу по незаконным торгам продали за 13,5 млн грн подконтрольным лицам.

В дальнейшем объект внесли в уставный капитал компании соорганизатора схемы, фактически легализовав имущество. Денежные средства в сумме 11,5 млн грн, полученные от продажи, поступили на счет ГП и были перечислены подконтрольному обществу якобы за обслуживание судов «Геническ» и «Херсонес». В то же время, эти суда находились в Индии, а указанное общество не имело никакого отношения к их обслуживанию.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении работникам управления Службы безопасности Украины в Полтавской области. Ранее антикоррупционные органы сообщили о подозрении судьи в незаконном обогащении почти на 17 млн ​​грн.

