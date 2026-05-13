Апелляция арестовала автомобиль Lamborghini подозреваемого по делу ГПЗКУ

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда наложила арест на автомобиль Lamborghini Urus, принадлежащий менеджеру ООО «Фрам Шиппинг Эдженси» Максиму Бондаренко. НАБУ и САП подозревают его в рамках дела о завладении зерном АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» на сумму 776 млн грн.

Такое решение 5 мая принял АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Постановление следственного судьи ВАКС от 07.04.2026 отменить в части отказа в удовлетворении ходатайства о наложении ареста на автомобиль марки Lamborghini Urus SUV, который на праве собственности принадлежит (Бондаренко – ред.). Постановить в этой части новое решение, которым ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры об аресте имущества – удовлетворить. Наложить арест путем запрета отчуждения и распоряжения на имущество (Бондаренко – ред.), а именно: автомобиль марки Lamborghini Urus SUV», – говорится в решении.

Как известно, Высший антикоррупционный суд заключил под стражу Бондаренко и определил ему альтернативой 19,96 млн грн залога.

Напомним, что речь идет о масштабной схеме, разоблаченной НАБУ и САП, в рамках которой государство потеряло около 106 тысяч тонн кукурузы. По данным следствия, в 2021 году чиновники корпорации заключили контракты с иностранной компанией, однако, несмотря на требование полной предоплаты, передали покупателю оригиналы коносаментов. Это позволило вывезти и продать зерно без фактической оплаты.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.