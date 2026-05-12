Ксенофобия в Украине: более 60% граждан негативно относятся к либерализации въезда для африканцев

Более половины украинцев негативно относятся к упрощению въезда для граждан стран Африки и Юго-Восточной Азии в рамках потенциальной либерализации миграционной политики, тогда как наиболее позитивное восприятие фиксируется в отношении трудовых мигрантов из ЕС.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 25 по 30 апреля 2026 года методом онлайн-опроса репрезентативной выборки 1200 интернет-пользователей в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

В рамках исследования проанализировано отношение респондентов к либерализации миграционной политики как инструменту восстановления трудового потенциала страны, в частности уровень поддержки упрощения въезда и трудоустройства иностранцев в зависимости от региона их происхождения.

Единственной группой стран, по которой преобладает положительное отношение, является Европейский Союз. Либерализацию для граждан ЕС поддерживают 42% опрошенных, что почти в три раза больше, чем количество противников (15%). Также именно эта категория имеет самый высокий уровень «нейтральных» ответов – 32%.

В то же время в отношении граждан стран Кавказа и Центральной Азии фиксируется значительно более высокий уровень скепсиса. Противников либерализации здесь 41%, тогда как сторонников лишь 12%. При этом треть респондентов (32%) занимает нейтральную позицию.

Самый низкий уровень поддержки зафиксирован в отношении стран Юго-Восточной Азии и Африки – всего по 6% положительных ответов. При этом более половины опрошенных выступают против упрощения въезда для граждан этих регионов: 58% и 61% соответственно.

Таким образом, общественный запрос на привлечение иностранной рабочей силы имеет четкую географическую иерархию: уровень поддержки либерализации напрямую связан с близостью стран к Украине, тогда как в отношении более удаленных регионов преобладает негативное восприятие.

Наиболее позитивно украинцы относятся к приезду граждан ЕС для трудоустройства, тогда как наибольшую настороженность вызывают выходцы из Африки и Юго-Восточной Азии.

Независимо от пола, возраста или региона сохраняется общая тенденция: лучше всего воспринимаются граждане ЕС, а хуже всего – представители Африки и Юго-Восточной Азии.

Среди возрастных групп наибольшую толерантность демонстрирует молодежь 18–29 лет. Наибольший разрыв наблюдается в отношении стран Африки: у молодежи показатель составляет 2,24, тогда как в группе 55+ – 2,76. Аналогичная разница фиксируется и в отношении Юго-Восточной Азии (2,34 против 2,65) и Кавказа (2,19 против 2,50+).

В гендерном измерении мужчины несколько более лояльно относятся к мигрантам из ЕС (1,63 против 1,75 у женщин). В то же время женщины менее скептичны к странам Кавказа и Центральной Азии (2,30 против 2,38 у мужчин). В отношении Африки и Юго-Восточной Азии различия между полами минимальны.

Регионально наиболее позитивно к мигрантам из ЕС относятся Киев, Центр, Запад и Юг (1,62–1,69). Наиболее сдержанные оценки – у Востока (1,83) и Севера (1,80). Наибольший скепсис в отношении Кавказа фиксируется в Киеве (2,41), а в отношении Африки и Юго-Восточной Азии – на Востоке (2,69 и 2,67 соответственно).

