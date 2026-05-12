Стало известно, сколько украинцев поддерживают восстановление смертной казни за госизмену и пособничество в терактах

Более половины украинцев (56,5%) хотели бы вернуть наказание в виде смертной казни за государственную измену и пособничество в терактах в условиях войны. Тех, кто не поддерживает такую инициативу, значительно меньше – 24,5%.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 25 по 30 апреля 2026 года методом онлайн-опроса репрезентативной выборки 1200 интернет-пользователей в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность — с вероятностью 0,95 не превышает 2,89%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI — Computer Assisted Web Interviewing).

Кроме этого, согласно полученным данным, почти каждый пятый опрошенный (19%) не смог определиться со своей позицией, выбрав вариант «затрудняюсь ответить».

11 мая 2026, 11:13 Результаты онлайн-опроса на тему «Адаптация к современным условиям: безопасность, привычки и уровень стресса» Более половины опрошенных украинцев избегают больших скоплений людей, почти каждый второй испытывает тревогу из-за громких звуков. Наибольший стресс граждане испытывают из-за неопределенности будущего и финансовых проблем. Подробнее – в материале Слово и дело.

Таким образом, уровень приверженности введению высшей меры наказания за особо тяжкие преступления против государства более чем в два раза превышает долю противников этого решения.

Это свидетельствует о том, что в украинском обществе сформировался отчетливый запрос на радикализацию наказаний за преступления против государства и терроризм.

В разрезе демографических и региональных групп также можно заметить корреляцию между возрастом и местом проживания респондентов. Так, наиболее благосклонно к этой инициативе настроено старшее поколение и жители Центра, тогда как молодежь и жители столицы проявляют заметно более высокий уровень правового скепсиса и этического сопротивления этой идее.

Относительно гендера, идею восстановления смертной казни за государственную измену и пособничество в терактах во время войны поддержало почти одинаковое количество как женщин, так и мужчин — 56-57% соответственно. Однако они по-разному выражают несогласие: мужчины чаще занимают четкую позицию «против», чем женщины (28% у мужчин против 22% у женщин), тогда как женщины на 7% чаще мужчин колеблются с ответом (22% у женщин против 15% у мужчин).

Что касается возраста, ситуация следующая: чем старше человек, тем выше уровень поддержки инициативы. То есть: от самого низкого показателя среди молодежи (18-29 лет) — 44%, до максимального среди людей старшего возраста (55 лет и старше) — 64%. В то же время младшая возрастная группа демонстрирует самый высокий уровень протеста против этой инициативы (40% при среднем показателе среди всех респондентов 24,5%).

Есть различия и в региональном распределении. Наиболее сдержанное отношение к восстановлению высшей меры наказания зафиксировано в Киеве, где доля противников идеи составляет 34% (на 9,5% выше среднего показателя), а поддержка — ровно 50%. В то же время респонденты из Центра активнее поддерживают идею восстановления смертной казни за государственную измену и пособничество в терактах во время войны (61%), а Север выделяется повышенной долей тех, кому затруднительно ответить (24%).

Ранее мы публиковали исследование, посвященное теме адаптации украинцев к полномасштабной войне и мобилизации.

В частности, украинцы рассказали, как относятся к массовым скоплениям людей и из-за чего больше всего стрессуют.

Также стало известно, что более половины украинцев негативно относятся к упрощению въезда для граждан стран Африки и Юго-Восточной Азии в рамках потенциальной либерализации миграционной политики.

Кроме этого мы сообщали, что народному депутату Дубинскому сообщили о новом подозрении по делу о госизмене.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.