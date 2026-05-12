Ночная атака рф: пять областей частично без света, погибли энергетики

Общество
Читати українською
12 мая россия атаковала Украину ударными БПЛА. В результате удара по Донетчине погибли энергетики. А в 5 областях страны потребители частично остались без света.
ГСЧС Украины

В Украине в результате атаки врага в ночь на 12 мая погибли двое энергетиков, находившихся на объекте. Также из-за ударов российской армии часть потребителей из пяти областей осталась без света.

Об этом сообщило Минэнерго в Телеграм-канале.

Двое энергетиков находились на объекте во время вражеской атаки армии оккупантов по Донетчине. К сожалению, спасти их не удалось.

«В Донецкой области в результате вражеской атаки на энергетический объект погибли двое работников энергетической отрасли. Министерство энергетики Украины выражает искренние соболезнования их родным и близким», – говорится в сообщении.

Как Украина импортировала электроэнергию во время вторжения рфНа инфографике – как почти за четыре года большой войны Украина импортировала электроэнергию из соседних европейских стран.

Также в ведомстве отмечают, что часть потребителей в Донецкой, Николаевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях временно без света вследствие атак россии по энергообъектам.

Из-за непогоды без света остаются потребители в Закарпатской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением.

«Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно», – заверили в Минэнерго.

Также в сообщении отмечается, что в Чернобыльской зоне отчуждения до сих пор ликвидируют пожар, возникший 7 мая на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Пожар локализован, ликвидируют отдельные очаги тления, в частности торфа.

Тем временем в Минэнерго просят украинцев перенести активное потребление электроэнергии на дневное время, с 11:00 до 15:00, а в вечерние часы, то есть с 18:00 до 22:00 – экономить.

Напомним, с 12 мая россия фактически прекратила режим частичной тишины и в течение ночи выпустила по Украине более 200 ударных дронов, а также применила авиабомбы на фронте.

Россия атаковала беспилотниками Киев и Днепр. В частности, в столице обломки дрона упали на крышу многоэтажки, а в Днепре известно как минимум об одном раненом человеке.

Кроме того, утром российские войска ударили по объектам железнодорожной инфраструктуры в Днепропетровской области. В результате атаки травмирован машинист, повреждены локомотивы и подвижной состав.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Россия Жертвы Электричество Энергетика Война Отключение электроэнергии Обстрел Атака рф на Украину
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

дайджестРезультаты онлайн-опроса по теме «Социальные индикаторы и этические дилеммы»
Трамп все более серьезно рассматривает возобновление ударов по Ирану – CNN
ВАКС рассмотрит иск об активах экс-чиновника Днепропетровской ОГА
Назначен новый глава полиции Киевщины: что о нем известно
инфографикаКлючевые даты и правила вступительной кампании-2026
Украина почти исчерпала запасы ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot – WP
Ночная атака рф: пять областей частично без света, погибли энергетики
На обвиняемых экс-судей Киевского апелляционного суда снова возложили обязанности
РФ выбрала завершить частичную тишину и ночью выпустила по Украине более 200 дронов – Зеленский
Специалисты ISW рассказали, как россия использовала «тишину» на фронте
Больше новостей