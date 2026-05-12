Ночная атака рф: пять областей частично без света, погибли энергетики

В Украине в результате атаки врага в ночь на 12 мая погибли двое энергетиков, находившихся на объекте. Также из-за ударов российской армии часть потребителей из пяти областей осталась без света.

Об этом сообщило Минэнерго в Телеграм-канале.

Двое энергетиков находились на объекте во время вражеской атаки армии оккупантов по Донетчине. К сожалению, спасти их не удалось.

«В Донецкой области в результате вражеской атаки на энергетический объект погибли двое работников энергетической отрасли. Министерство энергетики Украины выражает искренние соболезнования их родным и близким», – говорится в сообщении.

Также в ведомстве отмечают, что часть потребителей в Донецкой, Николаевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях временно без света вследствие атак россии по энергообъектам.

Из-за непогоды без света остаются потребители в Закарпатской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением.

«Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно», – заверили в Минэнерго.

Также в сообщении отмечается, что в Чернобыльской зоне отчуждения до сих пор ликвидируют пожар, возникший 7 мая на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Пожар локализован, ликвидируют отдельные очаги тления, в частности торфа.

Тем временем в Минэнерго просят украинцев перенести активное потребление электроэнергии на дневное время, с 11:00 до 15:00, а в вечерние часы, то есть с 18:00 до 22:00 – экономить.

Напомним, с 12 мая россия фактически прекратила режим частичной тишины и в течение ночи выпустила по Украине более 200 ударных дронов, а также применила авиабомбы на фронте.

Россия атаковала беспилотниками Киев и Днепр. В частности, в столице обломки дрона упали на крышу многоэтажки, а в Днепре известно как минимум об одном раненом человеке.

Кроме того, утром российские войска ударили по объектам железнодорожной инфраструктуры в Днепропетровской области. В результате атаки травмирован машинист, повреждены локомотивы и подвижной состав.

