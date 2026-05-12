В россии возник дефицит бензина после украинских атак — СМИ

В россии на фоне украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы фиксируется дефицит бензина, в частности марки АИ-95. Сокращение производства и перебои с отгрузкой привели к росту спроса и рисков дальнейшего ухудшения ситуации в преддверии летнего сезона.

Об этом пишет The Moscow Times.

По информации Национального биржевого ценового агентства, 8 мая продавцы реализовали 32,64 тыс. тонн бензина, что на 5,9% меньше, чем днем ранее. В частности, продажи бензина АИ-92 сократились на 8,9% – до 20,34 тыс. тонн, тогда как АИ-95, наоборот, немного вырос – до 12,24 тыс. тонн (+1,5%).

В то же время объем неудовлетворенного платежеспособного спроса остается высоким: для АИ-92 он составил 23,46 тыс. тонн, а для АИ-95 – 26,34 тыс. тонн. Это свидетельствует о значительном разрыве между спросом и предложением на рынке.

Источники в отрасли отмечают, что перед летним сезоном в россии уже сформировался дефицит бензина марки АИ-95. В этот период спрос традиционно растет из-за активного использования автомобилей во время отпусков. Причиной нехватки называются внеплановые ремонты крупных НПЗ и сокращение объемов переработки нефти.

По данным собеседников издания, компании вынуждены направлять топливо прежде всего на собственные сбытовые сети, а сроки ремонта отдельных заводов могут превышать месяц. В то же время сроки отгрузки топлива уже выросли на 2–4 недели, что усложняет формирование запасов перед сезоном повышенного спроса.

Как известно, Украина в последние месяцы усилила атаки беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам. В апреле и начале мая временно были выведены из строя как минимум шесть НПЗ, в частности «Кинеф», Новокуйбышевский, Сызранский, Туапсинский, «Пермнефтеоргсинтез» и «Нижегороднефтеоргсинтез».

Напомним, СМИ писали о том, что после апрельских атак Украины на нефтяную инфраструктуру, объемы переработки нефти в РФ упали до 4,69 млн баррелей в сутки. Это самый низкий за 16 лет уровень.

Как известно, ранее российский диктатор Путин, комментируя очередной пожар на НПЗ в Туапсе в результате атак дронов, называл последствия обстрела лишь «экологическими рисками» без серьезной угрозы.

В то же время способность ВСУ наносить такие удары значительно выросла: с начала полномасштабного вторжения дальность поражения целей в российском тылу увеличилась на 170%. Сейчас украинские дальнобойные средства способны атаковать вражеские объекты на расстоянии до 1 750 км.

