На обвиняемых экс-судей Киевского апелляционного суда снова возложили обязанности

Высший антикоррупционный суд снова возложил обязанности до 4 июля на бывших судей Киевского апелляционного суда Виктора Глиняного, Юрия Сливу, Игоря Паленика и Вячеслава Дзюбина. Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет их в получении неправомерной выгоды.

Такое решение 4 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд арестовал Глиняного с альтернативой 5 млн грн залога. Эти средства внесли и он вышел из под стражи под обязанности. После продления суд оставил только два обязательства: воздерживаться от общения со свидетелями по поводу обстоятельств этого уголовного производства и сдать на хранение загранпаспорта. Такой же перечень обязанностей и у других трех судей.

Поскольку срок действия обязанностей истек, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил повторно их возложить на обвиняемых.

«Ходатайство прокурора о возложении на обвиняемых (Глиняного, Слива, Паленика и Дзюбина – ред.) обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 194 УПК Украины, наряду с примененной мерой пресечения в виде залога, – удовлетворить. Установить срок действия обязанностей до 4 июля 2026 года включительно», – говорится в решении.

Напомним, САП направила в суд дело четырех судей КАС. По версии обвинения, судья Вячеслав Дзюбин получил 35 тысяч долларов неправомерной выгоды за снятие ареста с двух самолетов по делу бывшего руководителя «Мотор-Сичи» Вячеслава Богуслаева. 10 тыс. дол. из этой суммы Дзюбин оставил себе, а остальные 25 тыс. дол. для трех других судей Киевского апелляционного суда – Юрия Сливы, Игоря Паленика и Виктора Глиняного.

В частности, Паленик получил от Дзюбина 25 тыс. дол. в коробке из-под виски. В последствии 8300 дол. он упаковал в пачку из-под кофе и передал их судье Сливе. Судья Глиняный получил 8300 дол. в рекламной брошюре интернет-провайдера Во время обысков у Дзюбина нашли 10 тыс. дол., переданных как неправомерную выгоду, у Паленика нашли все 25 тыс. дол. неправомерной выгоды, поскольку, по мнению следствия, тот поменял купюры перед их передачей судьям Сливе и Глиняному. У Сливы и Глиняного нашли по 8300 долларов.

