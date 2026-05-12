Каждый пятый украинец приравнивает работу в тени к мародёрству

Каждый пятый украинец считает уклонение от уплаты налогов и работу «в тени» во время войны фактически мародёрством. В целом отношение к «теневой» экономике разделилось: часть респондентов её осуждает, тогда как почти 40% оправдывают.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведённого по заказу «Слово и дело» с 25 по 30 апреля 2026 года методом онлайн-опроса репрезентативной выборки 1200 интернет-пользователей в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

Согласно полученным данным, мнения украинцев относительно этичности «теневой» экономики во время войны разделились почти поровну, однако с небольшим перевесом в сторону её осуждения. В целом 46% опрошенных считают уклонение от уплаты налогов и работу «в тени» неоправданными, причём каждый пятый (22%) прямо приравнивает это к мародёрству.

В то же время 38% респондентов относятся к такой практике лояльно. Свою позицию они объясняют либо необходимостью выживания малого бизнеса (16%), либо недоверием к эффективности государственных расходов (22%).

Ещё 16% опрошенных не смогли определиться с ответом. На фоне значительной доли тех, кто оправдывает «теневую» экономику как инструмент выживания, исследователи предполагают наличие запроса на большую прозрачность бюджетных процессов и дальнейшую дискуссию о общественном договоре в условиях военного положения.

Наиболее заметные различия зафиксированы по региональному признаку. На Востоке (29%) и Юге (27%) респонденты чаще оправдывают уклонение от налогов и работу «в тени» как способ выживания. В то же время в Центре зафиксирован самый высокий уровень восприятия неуплаты налогов как мародёрства (28%). В Киеве зафиксирована самая высокая доля тех, кто считает налоги вкладом в победу (29%) и одновременно самая низкая поддержка «тени» (14%).

Возрастные группы демонстрируют разный уровень налоговой ответственности. Старшие респонденты (55+) чаще всего осуждают «теневую» экономику: 52% считают её неоправданной, а каждый четвертый в этой группе называет её мародёрством. Молодёжь (18–29 лет) и люди в возрасте 45–54 лет чаще допускают «тенизацию» как инструмент выживания бизнеса (19%).

Гендерные различия менее выражены, но также присутствуют. Мужчины несколько чаще оправдывают уклонение от налогов как вынужденное (18% против 14%) и чаще называют его мародёрством (24% против 21%). В то же время женщины чаще затрудняются с ответом (19%).

Напомним, по данным исследования, более половины украинцев негативно относятся к упрощению въезда для граждан стран Африки и Юго-Восточной Азии в рамках потенциальной либерализации миграционной политики, тогда как наиболее позитивное восприятие фиксируется в отношении трудовых мигрантов из ЕС.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.