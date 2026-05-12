Назначен новый глава полиции Киевщины: что о нем известно

Андрей Рубель стал новым начальником Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Телеграм-канале.

Личному составу Рубеля 12 мая представил глава Нацполиции Иван Выговский.

Во время представления Иван Выговский поблагодарил Анатолия Щадило за службу и проведенную работу в регионе, а также акцентировал внимание на ключевых задачах, которые сегодня стоят перед полицией Киевщины в условиях военного положения.

«Главный приоритет – обеспечение безопасности людей, оперативное реагирование на преступления и происшествия, документирование военных преступлений рф, противодействие диверсионным проявлениям и максимальная поддержка граждан. Полиция должна работать профессионально, открыто и результативно», – отметил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

Глава Нацполиции также обратил внимание руководителей служб и подразделений на необходимость усиления превентивной работы, поддержания публичной безопасности и правопорядка, а также эффективного взаимодействия с общинами.

В свою очередь, новоназначенный руководитель полиции Киевской области Андрей Рубель поблагодарил руководство Министерства внутренних дел и Национальной полиции за доверие.

«Благодарю за доверие возглавить полицию Киевщины. Для меня это большая ответственность. Вместе с коллективом продолжим работать ради безопасности жителей области, реагировать на все вызовы военного времени и обеспечивать правопорядок в регионе», – подчеркнул Андрей Рубель.

Отметим, в конце апреля Андрея Рубеля отстранили от исполнения обязанностей руководителя Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

Что известно об Андрее Рубеле?

Рубель родился в 1983 году. В 2004 году окончил Национальную академию внутренних дел и занял должность оперуполномоченного уголовного розыска в Соломенском районе Киева. В полиции Рубель работал более 15 лет и занимал различные должности: от работы в подразделениях Киева и области до службы в ГУБОП МВД, уголовном розыске и внутренней безопасности.

В 2020–2021 годах он возглавлял полицию Харьковщины, а с октября 2022 года – Департамент стратегических расследований.

Ранее мы сообщали, что после теракта в Киеве 18 апреля, когда полицейские скрылись с места преступления, в правоохранительных органах произошел ряд кадровых изменений.

На фоне общественного резонанса руководитель Департамента патрульной полиции Украины, генерал Евгений Жуков, официально подал в отставку.

А по факту возможных нарушений в действиях правоохранителей открыли уголовное дело.

Тем временем министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что Украина начинает масштабную программу подготовки личного состава на полигонах.

