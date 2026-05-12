Назначен новый глава полиции Киевщины: что о нем известно

Полиция Киевщины получила нового руководителя. Им стал Андрей Рубель, который до 28 апреля занимал должность начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции.
Андрей Рубель стал новым начальником Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Телеграм-канале.

Личному составу Рубеля 12 мая представил глава Нацполиции Иван Выговский.

Во время представления Иван Выговский поблагодарил Анатолия Щадило за службу и проведенную работу в регионе, а также акцентировал внимание на ключевых задачах, которые сегодня стоят перед полицией Киевщины в условиях военного положения.

Зеленский анонсировал кадровые чистки в МВД после теракта в Киеве

«Главный приоритет – обеспечение безопасности людей, оперативное реагирование на преступления и происшествия, документирование военных преступлений рф, противодействие диверсионным проявлениям и максимальная поддержка граждан. Полиция должна работать профессионально, открыто и результативно», – отметил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

Глава Нацполиции также обратил внимание руководителей служб и подразделений на необходимость усиления превентивной работы, поддержания публичной безопасности и правопорядка, а также эффективного взаимодействия с общинами.

В свою очередь, новоназначенный руководитель полиции Киевской области Андрей Рубель поблагодарил руководство Министерства внутренних дел и Национальной полиции за доверие.

«Благодарю за доверие возглавить полицию Киевщины. Для меня это большая ответственность. Вместе с коллективом продолжим работать ради безопасности жителей области, реагировать на все вызовы военного времени и обеспечивать правопорядок в регионе», – подчеркнул Андрей Рубель.

Отметим, в конце апреля Андрея Рубеля отстранили от исполнения обязанностей руководителя Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

Что известно об Андрее Рубеле?

Рубель родился в 1983 году. В 2004 году окончил Национальную академию внутренних дел и занял должность оперуполномоченного уголовного розыска в Соломенском районе Киева. В полиции Рубель работал более 15 лет и занимал различные должности: от работы в подразделениях Киева и области до службы в ГУБОП МВД, уголовном розыске и внутренней безопасности.

В 2020–2021 годах он возглавлял полицию Харьковщины, а с октября 2022 года – Департамент стратегических расследований.

Ранее мы сообщали, что после теракта в Киеве 18 апреля, когда полицейские скрылись с места преступления, в правоохранительных органах произошел ряд кадровых изменений.

На фоне общественного резонанса руководитель Департамента патрульной полиции Украины, генерал Евгений Жуков, официально подал в отставку.

А по факту возможных нарушений в действиях правоохранителей открыли уголовное дело.

Тем временем министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что Украина начинает масштабную программу подготовки личного состава на полигонах.

