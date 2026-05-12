Апелляция снова оставила под стражей адвоката по делу Офиса генпрокурора

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей адвокату Алексею Панасенко по делу о подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу Офиса генерального прокурора. Ранее ему назначили 4,5 года лишения свободы.

Такое решение 4 мая принял АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, 19 января ВАКС признал Панасенко виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 6 месяцев с лишением права на занятие адвокатской деятельностью сроком 3 года без конфискации имущества. Его защитник подал апелляционную жалобу на приговор.

Одновременно защитник обвиняемого просил изменить меру пресечения.

«Ходатайство защиты оставить без удовлетворения. Постановление вступает в законную силу с момента его провозглашения и обжалованию не подлежит», – говорится в решении.

Напомним, по версии следствия, адвокат подстрекал гражданку к предоставлению неправомерной выгоды в размере 5000 долларов прокурору Офиса генпрокурора за совершение им действий в уголовном производстве, среди которых обращение в суд с ходатайством об освобождении гражданки от ответственности за уголовное правонарушение.

Чтобы скрыть преступление, адвокат настаивал на заключении договора между ним и этой гражданкой, по условиям которого эти $5000 должны стать оплатой его адвокатских услуг. В САП отметили, что преступление не было доведено до конца по причинам, не зависевшим от воли адвоката.

