Пакистан мог прятать иранские самолёты, несмотря на роль посредника в войне — СМИ

Пакистан, который публично позиционирует себя как посредник между Ираном и США в войне, мог позволить Тегерану размещать свои военные самолеты на пакистанских авиабазах, чтобы уберечь их от американских ударов.
Об этом сообщает CBS News со ссылкой на американских чиновников.
По словам собеседников телеканала, через несколько дней после объявления президентом США Дональдом Трампом прекращения огня с Ираном в начале апреля, Тегеран перебросил несколько самолетов на авиабазу Нур-Хан возле пакистанского города Равалпинди. Среди переброшенной техники, по данным источников, был разведывательный самолет RC-130 ВВС Ирана – модификация транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules.
Также, по информации CBS, Иран переместил гражданские самолеты в соседний Афганистан. Один из чиновников афганской гражданской авиации сообщил, что самолет иранской авиакомпании Mahan Air приземлился в Кабуле незадолго до начала войны и оставался там после закрытия иранского воздушного пространства.
Позже, на фоне ударов Пакистана по Кабулу во время обострения отношений с движением «Техрик-е-Талибан Пакистан», афганские власти переместили самолет в аэропорт Герата возле иранской границы из соображений безопасности.
В то же время представители Пакистана и движения «Талибан» опровергли информацию о пребывании иранских военных самолетов на их территории. В Исламабаде заявили, что скрыть большое количество самолетов на базе Нур-Хан было бы невозможно из-за ее расположения в пределах города.
CBS отмечает, что Пакистан пытался балансировать между Вашингтоном, Тегераном и Пекином во время конфликта. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, Китай обеспечил около 80% основных вооружений Пакистана в 2020–2024 годах.
Напомним, ранее сообщалось, что США и Иран завершают разработку короткого меморандума, который должен официально положить конец вооруженному противостоянию и разблокировать переговоры по ядерному досье Тегерана.
Накануне стало известно, что Иран ответил на мирное предложение США. Президент США Дональд Трамп заявил, что отклонит ответ Тегерана на последний проект соглашения о завершении войны, назвав позицию Тегерана «абсолютно неприемлемой».
Также Трамп подтвердил, что договоренность о прекращении огня остается в силе даже после последних инцидентов в Ормузском проливе. Однако американский лидер предупредил, что в случае нарушения условий мирного соглашения США готовы к немедленным новым ударам.
