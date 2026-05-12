Украину накроют дожди с грозами: синоптики предупредили о нестабильной погоде

Синоптики предупредили о неустойчивой погоде в Украине 12–14 мая. Большинство регионов накроют дожди с грозами, местами ожидаются сильные осадки и шквалы.
В Украине с 12 по 14 мая ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами, которые охватят большинство регионов. Местами прогнозируют значительные осадки и порывистый ветер, предупреждают синоптики.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Как прогнозируют синоптики, 12 мая умеренные дожди с грозами пройдут в большинстве областей страны. В то же время на Закарпатье и в Карпатах осадки будут более интенсивными. В дневные часы на Правобережье местами возможны шквалы скоростью 15–20 м/с.

13 мая дождливая погода распространится на большую часть Украины, за исключением запада и северо-востока. 14 мая осадки сосредоточатся преимущественно на северо-востоке страны, местами также ожидаются значительные дожди.

Температурный фон останется относительно комфортным: ночью воздух будет прогреваться до +5…+13°, днем – до +16…+23°. С 13 мая на западе, а также в Житомирской, Киевской, Винницкой и Одесской областях, а 14 мая по всей стране дневная температура снизится до +12…+19°.

Напомним, 26 апреля Украину накрыла мощная непогода, в результате которой погибли два человека. В ряде регионов были зафиксированы перебои с электричеством, водоснабжением и транспортом. В Харькове из-за блэкаута останавливалось метро, пассажиров эвакуировали.

