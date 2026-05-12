Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что глава государства в 2022 году якобы был готов передать Донбасс россии ради прекращения войны в Украине.

Об этом Мендель заявила в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

1 апреля 2026, 16:57 Война – не новость, новость – не война. Колонка Леонида Швеца Война россии против Украины может затянуться до конца каденции Трампа. Предпосылки – в рассуждениях Леонида Швеца.

Согласно ее словам, украинские переговорщики после начала полномасштабного вторжения рф в 2022 году на переговорах с представителями Москвы в турецком Стамбуле якобы «готовы были отдать Донбасс», так как это должно было «остановить ужасы войны».

«Я разговаривала с людьми, которые представляли Украину на переговорах в Стамбуле в 2022 году. И мне подробно объяснили, что они согласились на все. Более того, очень важно, они сказали, что Зеленский лично согласился отдать Донбасс, и я была шокирована в тот момент», – заявила Мендель.

При этом экс-пресс-секретарь Зеленского не привела никаких доказательств, ссылаясь исключительно на общение с неназванными лицами, которые якобы непосредственно представляли Украину в Стамбуле.

В то же время, как пишет Украинская правда, у Зеленского опровергли слова Мендель, подчеркнув, что она не имела никакого доступа к принятию государственных решений и не была причастна к переговорному процессу.

«Эта дама не принимала участия в переговорах, не принимала участия в принятии решений, давно не в себе, а кто ей там что-то рассказывает и было ли это на самом деле – комментировать несерьезно», – заявили журналистам в Офисе президента.

Напомним, по словам Зеленского, россия требует, чтобы Украина вышла из подконтрольной ей части Донецкой и Луганской областей в течение двух месяцев. Если этого не произойдёт, оккупанты намерены выдвигать «другие условия».

Кроме того, Зеленский заявлял, что администрация Дональда Трампа стремится завершить войну в Украине, однако не видит другого способа остановить путина, кроме как вывести украинские войска с территории Донбасса.

Впоследствии в Кремле призывали Украину к немедленным решениям по Донбассу.

Также Зеленский предупредил Соединенные Штаты, что россия не остановится, если получит контроль над Донбассом, и попытается захватить другие города Украины, в частности Днепр и Харьков.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.