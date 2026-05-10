Сырский заявил о новых правилах службы и ротаций для военных

В Украине начали готовить изменения в систему комплектования армии. Речь идет о постепенном переходе от мобилизационной модели к контрактной службе. Также в ВСУ хотят жестче урегулировать сроки пребывания военных на передовой.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

1 мая 2026, 16:24 Выплаты, контракты и изменения в управлении: Зеленский объявил о запуске реформы армии Президент Владимир Зеленский сообщил о запуске реформы Сил обороны, которая предусматривает повышение выплат военнослужащим, специальные контракты для пехоты и обновление системы управления. Первые изменения начнут действовать уже в июне.

По словам Сырского, сейчас Генеральный штаб работает над реализацией инициативы президента Владимира Зеленского по развитию новых форматов контрактной службы.

Главком отметил, что уже поставил Генштабу задачу подготовить конкретные предложения по переходу к контрактной модели комплектования войска.

Отдельно, по его словам, в ВСУ продолжают работать над вопросами мобилизации и рекрутинга.

Также в войске вводят новые правила ротаций для бойцов, находящихся на передовой. Сырский сообщил, что уже подписана специальная инструкция, определяющая максимальные сроки пребывания военных на «нуле».

Согласно документу, замена военнослужащих на передовых позициях должна происходить не позднее чем через два месяца службы. После этого предусмотрен еще один месяц на ротацию.

Напомним, после резонанса вокруг состояния бойцов 14-й бригады на Купянском направлении, чьи родственники заявили о невыносимых условиях на позициях, Сырский заявил о начале системных проверок логистики в войсках, которые должны завершиться до 20 мая.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский анонсировал старт масштабной реформы Сил обороны, которая предусматривает новую систему управления, улучшенное денежное довольствие и внедрение отдельных контрактов для пехотинцев.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.