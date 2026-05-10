Сырский заявил о новых правилах службы и ротаций для военных

Национальная безопасность
Читати українською
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о подготовке новой модели комплектования армии в Украине. Генштаб работает над переходом к контрактной службе, а для военных на передовой вводят обязательные ротации каждые два месяца.
Фото: t.me/osirskiy

В Украине начали готовить изменения в систему комплектования армии. Речь идет о постепенном переходе от мобилизационной модели к контрактной службе. Также в ВСУ хотят жестче урегулировать сроки пребывания военных на передовой.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Выплаты, контракты и изменения в управлении: Зеленский объявил о запуске реформы армииПрезидент Владимир Зеленский сообщил о запуске реформы Сил обороны, которая предусматривает повышение выплат военнослужащим, специальные контракты для пехоты и обновление системы управления. Первые изменения начнут действовать уже в июне.

По словам Сырского, сейчас Генеральный штаб работает над реализацией инициативы президента Владимира Зеленского по развитию новых форматов контрактной службы.

Главком отметил, что уже поставил Генштабу задачу подготовить конкретные предложения по переходу к контрактной модели комплектования войска.

Отдельно, по его словам, в ВСУ продолжают работать над вопросами мобилизации и рекрутинга.

Также в войске вводят новые правила ротаций для бойцов, находящихся на передовой. Сырский сообщил, что уже подписана специальная инструкция, определяющая максимальные сроки пребывания военных на «нуле».

Согласно документу, замена военнослужащих на передовых позициях должна происходить не позднее чем через два месяца службы. После этого предусмотрен еще один месяц на ротацию.

Напомним, после резонанса вокруг состояния бойцов 14-й бригады на Купянском направлении, чьи родственники заявили о невыносимых условиях на позициях, Сырский заявил о начале системных проверок логистики в войсках, которые должны завершиться до 20 мая.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский анонсировал старт масштабной реформы Сил обороны, которая предусматривает новую систему управления, улучшенное денежное довольствие и внедрение отдельных контрактов для пехотинцев.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ YOUTUBE КАНАЛ

и смотрите первыми новые видео от «Слово и дело»
ВСУ Реформа Военные Генерал Александр Сырский
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Катар присоединился к переговорам США и Ирана о завершении войны – Axios
Получить направление от семейного врача якобы станет сложнее: что говорят в Минздраве
В Европе стало меньше украинцев под временной защитой: где их больше всего сейчас
Украинцам уже приходят платежки по налогу на недвижимость: як не заплатити зайве
В Польше отправили на карантин человека после контакта с пассажиркой круиза со вспышкой хантавируса
Сырский заявил о новых правилах службы и ротаций для военных
Во Львове мужчина с ножом взял в заложники ребенка, увидев ТЦК
В Кремле заявили о «неготовности» Украины к обмену пленными
Глава ВОЗ заверил власти Тенерифе, что хантавирус не является очередным COVID-19
Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским не только в Москве, но есть условие
Больше новостей