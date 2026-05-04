Фицо заявил, что планирует встретиться с путиным в Москве, но не будет участвовать в параде 9 мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что во время визита в Москву встретится с президентом рф владимиром путиным. При этом он не планирует участвовать в путинском параде к 9 мая.

Слова политика приводит TASR.

По словам Фицо, он прилетит в россию как раз 9 мая. В рамках визита он планирует возложить цветы к Могиле Неизвестного солдата Красной армии.

«Я возложу цветы к Могиле Неизвестного солдата Красной армии, чтобы выразить благодарность за освобождение от имени словацких женщин и мужчин, и буду иметь короткую встречу с президентом путиным. Это все. Я не буду участвовать ни в одном военном параде. Это будет тот же формат, что и раньше», – сказал Фицо.

По его словам, во время саммита Европейского политического сообщества другие лидеры не задавали ему вопроса о поездке в Москву. Фицо утверждает, что имеет «аргументы, которые невозможно опровергнуть», и отметил необходимость диалога с рф.

Напомним, что парад 9 мая в Москве впервые проведут без колонны военной техники. Минобороны страны-агрессора объяснило решение оперативной обстановкой.

Стоит также отметить, что президент Владимир Зеленский уже предупредил о том, что украинские дроны могут пролететь на параде в Москве на 9 мая.

